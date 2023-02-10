В Омске могут начать производство пива под брендом ХК «Авангард»

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
На пресс-конференции глава совета директоров омского клуба Крылов сообщил, что для дополнительного заработка можно начать производство брендового пива «Авангард». Отметим, что на арене у пива и мороженого рекордные продажи.
«Авангард» — это реальный бренд. Я точно знаю, что в Омске есть неплохие крафтовые производства, и я искренне не понимаю, почему нельзя договориться, чтобы сделать качественное пиво, — заявил Крылов.
Напомним, что в новом микрорайоне на Левом берегу появится улица в честь «Авангарда».