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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Омске могут начать производство пива под брендом ХК «Авангард»

10 февраля 2023, 13:55
Фото: Город55
В ходе пресс-конференции Александр Крылов рассказал о идеи производства пива ХК «Авангард».

На пресс-конференции глава совета директоров омского клуба Крылов сообщил, что для дополнительного заработка можно начать производство брендового пива «Авангард». Отметим, что на арене у пива и мороженого рекордные продажи.

«Авангард» — это реальный бренд. Я точно знаю, что в Омске есть неплохие крафтовые производства, и я искренне не понимаю, почему нельзя договориться, чтобы сделать качественное пиво, — заявил Крылов.

Напомним, что в новом микрорайоне на Левом берегу появится улица в честь «Авангарда».

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#Ксения Карагодина#Омск#Пиво#Авангард#Авангард хоккей#Омский авангард#Общество#Город#Новости#Омская область
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