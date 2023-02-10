Цены на домашний интернет в России назвали завышенными

Эту проблему выявили эксперты в ходе разработки проекта закона о свободном допуске провайдеров в многоквартирные дома, который готовят к рассмотрению в Государственной Думе. Согласно этому закону провайдеры должны получить право беспрепятственно устанавливать свое оборудование в многоквартирных домах даже по просьбе одного жильца. Сегодня для этого приходится получать разрешение управляющей компании и даже платить заградительный сбор, который иногда достигает сотен тысяч рублей. Подобные ограничения приводят к снижению здоровой конкуренции на рынке услуг, что и становится причиной завышения цен. Итог: около 6% квартир платят за интернет больше, чем могли бы.