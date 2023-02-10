Сноуден напомнил о секретных операциях США, которые американские власти отрицали

По мнению Херша, в Белом доме опасались, что из-за работы СП-1 и СП-2 Германия не пожелает оказывать Украине военную и финансовую помощь. При этом обсуждение диверсии началось примерно за девять месяцев до подрыва, и в этих обсуждениях участвовали члены команды по национальной безопасности. Впрочем, несмотря ни на что, в Пентагоне категорически отвергают причастность США к взрыву на газопроводах.