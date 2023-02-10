Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Сноуден напомнил о секретных операциях США, которые американские власти отрицали

Сегодня, 17:19
В свете расследования журналиста из Соединенных Штатов Сеймура Херша о теракте на «Северных потоках» экс-работник американских спецслужб Эдвард Сноуден напомнил о секретных операциях, инициированных Белым домом, но не признаваемых им.

«Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг „массовой слежки“», — написал он в своем аккаунте в Twitter. Об этом сообщают «Известия».

На днях американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, в котором с уверенностью предположил, что взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» заложили водолазы из Соединенных Штатов, прикрываясь учениями Североатлантического альянса, а активировали ее норвежцы.

По мнению Херша, в Белом доме опасались, что из-за работы СП-1 и СП-2 Германия не пожелает оказывать Украине военную и финансовую помощь. При этом обсуждение диверсии началось примерно за девять месяцев до подрыва, и в этих обсуждениях участвовали члены команды по национальной безопасности. Впрочем, несмотря ни на что, в Пентагоне категорически отвергают причастность США к взрыву на газопроводах.

#Политика
Подпишитесь
Губернатор Александр Бурков наградил главных спонсоров частичной мобилизации
Сегодня, 06:26
Сергея Головачева хотят привлечь к ответственности за долги пермского свинокомплекса
Сегодня, 05:16
Жители Омска отправились под стражу по подозрению в причастности ко взрыву дома
Сегодня, 10:42
Верховный суд отклонил жалобу юристов омской мэрии на Росприроднадзор
Сегодня, 04:13
Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов
Сегодня, 09:03
Приключения электроники. Как омский бизнес выживает под санкциями
Вчера, 08:36