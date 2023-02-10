Сноуден напомнил о секретных операциях США, которые американские власти отрицали

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
«Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг „массовой слежки“», — написал он в своем аккаунте в Twitter. Об этом сообщают «Известия».
На днях американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, в котором с уверенностью предположил, что взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» заложили водолазы из Соединенных Штатов, прикрываясь учениями Североатлантического альянса, а активировали ее норвежцы.
По мнению Херша, в Белом доме опасались, что из-за работы СП-1 и СП-2 Германия не пожелает оказывать Украине военную и финансовую помощь. При этом обсуждение диверсии началось примерно за девять месяцев до подрыва, и в этих обсуждениях участвовали члены команды по национальной безопасности. Впрочем, несмотря ни на что, в Пентагоне категорически отвергают причастность США к взрыву на газопроводах.