Шум и вибрации. Омичи отсудили 200 тыс за потерю здоровья у «Иртышского пароходства»

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:57
В Омской области суд назначил взыскать компенсацию с публичного акционерного общества «Иртышское пароходство» в пользу работников за причинение морального вреда.
Установлено, что у заявителей из-за воздействия шума и вибрации со временем возникли профессиональные заболевания, которые сказались на их трудоспособности на 30%. Отметим, что по закону работодатель обязан возместить работникам моральный вред, но никаких выплат не поступало. Тогда о нарушении прав рабочих в суд обратилась транспортная прокуратура Омска.
Компенсация в общей сумме составила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Е. Ю. Чиханчина.