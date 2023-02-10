Шум и вибрации. Омичи отсудили 200 тыс за потерю здоровья у «Иртышского пароходства»

Установлено, что у заявителей из-за воздействия шума и вибрации со временем возникли профессиональные заболевания, которые сказались на их трудоспособности на 30%. Отметим, что по закону работодатель обязан возместить работникам моральный вред, но никаких выплат не поступало. Тогда о нарушении прав рабочих в суд обратилась транспортная прокуратура Омска.