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Шум и вибрации. Омичи отсудили 200 тыс за потерю здоровья у «Иртышского пароходства»

10 февраля 2023, 08:49
Фото: Город55

Омичи отсудили 200 000 рублей у «Иртышского пароходства» за потерю здоровья

По иску транспортного прокурора с пароходства в пользу работников взыскали 200 тысяч в связи с профзаболеванием.

В Омской области суд назначил взыскать компенсацию с публичного акционерного общества «Иртышское пароходство» в пользу работников за причинение морального вреда.

Установлено, что у заявителей из-за воздействия шума и вибрации со временем возникли профессиональные заболевания, которые сказались на их трудоспособности на 30%. Отметим, что по закону работодатель обязан возместить работникам моральный вред, но никаких выплат не поступало. Тогда о нарушении прав рабочих в суд обратилась транспортная прокуратура Омска.

Компенсация в общей сумме составила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Е. Ю. Чиханчина.

«Иртышское пароходство» обязали выплатить бывшим сотрудникам 260 тыс рублей
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#Ксения Карагодина#Прокуратура#Компенсация морального вреда#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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