Сергея Головачева хотят привлечь к ответственности за долги пермского свинокомплекса

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Пермский арбитражный суд сейчас рассматривает дело о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский». Конкурсный управляющий этого предприятия Аглая Дмитриева подала 7 февраля ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего владельца свинокомплекса Сергея Головачева и бывшего директора Сергея Легенького.
Для омичей эта история может представлять интерес в связи с тем, что Головачев заседает в Законодательном собрании Омской области. Именно в нашем регионе были зарегистрированы принадлежавшие бизнесмену агрокомплекс «Ударный» и компания «Синергия», которая вложилась в пермское свиноводство. Дело оказалось убыточным, свинокомплекс и Головачев как физическое лицо обанкротились, а «Синергия» давно не ведет никакую хозяйственную деятельность.
В общей сложности конкурсный управляющий хочет взыскать с Головачева и Легенького 1,431 млрд рублей. Суд рассмотрит это ходатайство на следующем заседании, 22 марта.
Надо признать, что в целом Головачев переживает сейчас непростые времена: не так давно двое омских подростков подожгли его Range Rover по заказу неизвестного. А вот бывшему руководителю «Синергии» Александру Печерскому пермская неудача не помешала стать гендиректором «Титан-Агро» (об этом назначении стало известно на днях).