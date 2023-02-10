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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Сергея Головачева хотят привлечь к ответственности за долги пермского свинокомплекса

10 февраля 2023, 05:16
Фото: Город55
иллюстрация
Всего долгов набирается почти на полтора млрд рублей.

Пермский арбитражный суд сейчас рассматривает дело о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский». Конкурсный управляющий этого предприятия Аглая Дмитриева подала 7 февраля ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего владельца свинокомплекса Сергея Головачева и бывшего директора Сергея Легенького.

Для омичей эта история может представлять интерес в связи с тем, что Головачев заседает в Законодательном собрании Омской области. Именно в нашем регионе были зарегистрированы принадлежавшие бизнесмену агрокомплекс «Ударный» и компания «Синергия», которая вложилась в пермское свиноводство. Дело оказалось убыточным, свинокомплекс и Головачев как физическое лицо обанкротились, а «Синергия» давно не ведет никакую хозяйственную деятельность.

В общей сложности конкурсный управляющий хочет взыскать с Головачева и Легенького 1,431 млрд рублей. Суд рассмотрит это ходатайство на следующем заседании, 22 марта.

Надо признать, что в целом Головачев переживает сейчас непростые времена: не так давно двое омских подростков подожгли его Range Rover по заказу неизвестного. А вот бывшему руководителю «Синергии» Александру Печерскому пермская неудача не помешала стать гендиректором «Титан-Агро» (об этом назначении стало известно на днях).

 

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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Суд#Новости#Сергей Головачев
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