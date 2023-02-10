Сергея Головачева хотят привлечь к ответственности за долги пермского свинокомплекса

Для омичей эта история может представлять интерес в связи с тем, что Головачев заседает в Законодательном собрании Омской области. Именно в нашем регионе были зарегистрированы принадлежавшие бизнесмену агрокомплекс «Ударный» и компания «Синергия», которая вложилась в пермское свиноводство. Дело оказалось убыточным, свинокомплекс и Головачев как физическое лицо обанкротились, а «Синергия» давно не ведет никакую хозяйственную деятельность.