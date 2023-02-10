С сигаретой на борту. В Омске задержали москвичку, курившую в полете

Выяснилось, что пассажирка во время полета захотела покурить электронную сигарету в туалете воздушного судна, но получила отказ от сотрудников авиакомпании. Тогда женщина вернулась в свое пассажирское кресло и закурила прямо в салоне самолета. На неоднократные замечания персонала правонарушительница не реагировала.