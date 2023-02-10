С сигаретой на борту. В Омске задержали москвичку, курившую в полете

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:56
Полицейские задержали в Омске пассажирку авиалайнера, курившую на борту. Ей оказалась 36-летняя жительница Москвы. Сообщение о нарушении требований безопасности полетов стражи правопорядка получили от диспетчера, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
Выяснилось, что пассажирка во время полета захотела покурить электронную сигарету в туалете воздушного судна, но получила отказ от сотрудников авиакомпании. Тогда женщина вернулась в свое пассажирское кресло и закурила прямо в салоне самолета. На неоднократные замечания персонала правонарушительница не реагировала.
В отношении москвички составили протокол. Согласно законодательству, женщине грозит штраф до полутора тысяч рублей.
Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна — необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил, авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки.