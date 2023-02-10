РЭО вложит в проект КПО в Липецкой области 2,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Проект реализуется для достижения показателей федпроекта по сортировке и снижению захоронения ТКО и построения экономики замкнутого цикла.
Денис Буцаев заявил, что стоимость комплекса оценивается в 3,4 миллиарда рублей, из которых РЭО предоставит 2,6 миллиарда в рамках концессионного соглашения через облигационный заем, передает newsnn.ru.
«Мощность объекта составит 200 тысяч тонн ТКО в год — обработка и 78 тысяч тонн — утилизация. Хочу отметить, что регион оперативно заключил концессионное соглашение», — отметил он.
Предприятие будет построено в Липецком районе в следующие два года. Оно будет обслуживать территорию Липецка и трех районов — Липецкого, Задонского и Хлевенского.
РЭО оказывает консультационную поддержку по использованию на рынке обращения с отходами передовых и доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решений, помогает с реализацией проектов на основе концессии, которые финансируются за счет средств облигационного займа ППК "РЭО". Организация может выделить до 95% средств от стоимости проекта за счет облигаций с субсидированием 90% ключевой ставки. Таким образом можно финансировать концессионные проекты в регионах по ставке менее 6% годовых.