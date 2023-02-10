РЭО вложит в проект КПО в Липецкой области 2,6 млрд рублей

РЭО оказывает консультационную поддержку по использованию на рынке обращения с отходами передовых и доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решений, помогает с реализацией проектов на основе концессии, которые финансируются за счет средств облигационного займа ППК "РЭО". Организация может выделить до 95% средств от стоимости проекта за счет облигаций с субсидированием 90% ключевой ставки. Таким образом можно финансировать концессионные проекты в регионах по ставке менее 6% годовых.