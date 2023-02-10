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Прием заявок на программу Архитекторы.рф стартует с 15 февраля

10 февраля 2023, 08:10
Фото: Архитектор.рф
С 15 февраля по 27 февраля будет проходить прием заявок на программу Архитекторы.рф, на которой специалисты в области развития городов и территорий повысят свой уровень знаний. Подать заявку на участие кандидаты смогут на сайте мероприятия.

В этом году программе исполнится пять лет. На этот раз ее участниками могут стать не только архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие, но и социологи, географы, культурологи, политологи и экономисты.

Говоря о ключевой задаче программы, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что она заключается в подготовке городских управленцев высокого уровня. По его словам, выпускники программы уже занимают высокие посты в профильных региональных ведомствах и предлагают свои идеи по улучшению городских территорий, которые получают поддержку.

«Формирование качественной городской среды не только улучшает жизнь обычных людей, но и стимулирует развитие туристического потенциала наших городов, развитие малого бизнеса в регионах», — отметил Виталий Мутко.

В офлайн-программе могут участвовать дипломированные специалисты до 45 лет включительно с опытом работы в сфере городского развития не менее года. Государственные и муниципальные служащие, которые не имеют диплома о высшем образовании по одному из указанных направлений, смогут подать заявку при наличии у них профильного трудового стажа от двух лет. Прием заявок завершится 27 февраля 2023 года. Имена 100 финалистов станут известны не позднее 5 апреля.

Юбилейная, пятая офлайн-программа стартует в апреле и продлится до ноября. За это время финалисты примут участие в четырех образовательных модулях, два из которых пройдут в Москве, третий — в другом городе страны, а четвертый — за рубежом.

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