Прием заявок на программу Архитекторы.рф стартует с 15 февраля

В офлайн-программе могут участвовать дипломированные специалисты до 45 лет включительно с опытом работы в сфере городского развития не менее года. Государственные и муниципальные служащие, которые не имеют диплома о высшем образовании по одному из указанных направлений, смогут подать заявку при наличии у них профильного трудового стажа от двух лет. Прием заявок завершится 27 февраля 2023 года. Имена 100 финалистов станут известны не позднее 5 апреля.