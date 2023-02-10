Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Попался на краже. Росгвардейцы задержали омича, укравшего со стройки медные провода

10 февраля 2023, 04:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

Сотрудники Росгвардии поймали омича, воровавшего кабель со стройки

При задержании у мужчины изъяли 20 килограммов кабеля.

Накануне ночью, 10 февраля, сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии  по Омской области задержали местного жителя, подозреваемого в краже телефонного кабеля, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Внимание росгвардейцев привлек подозрительный мужчина, вывозивший на санках имущество со стройки. При проверке выяснилось, что 27-летний, ранее неоднократно судимый, местный житель украл около 20 килограммов медных проводов, в чем он сразу и признался правоохранительным органам.

Телефонный кабель у мужчины изъяли, а по факту происшествия возбудили уголовное дело.

 

Омские школьники позаботились о безопасности своих домов и украли камеры наблюдения
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Росгвардия#Полиция#Вор#Омск#Омская область
Подпишитесь
Губернатор Александр Бурков наградил главных спонсоров частичной мобилизации
Сегодня, 06:26
Сергея Головачева хотят привлечь к ответственности за долги пермского свинокомплекса
Сегодня, 05:16
Обнародованы данные омичей, которых винят во взрыве дома в Новосибирске
Сегодня, 06:00
Верховный суд отклонил жалобу юристов омской мэрии на Росприроднадзор
Сегодня, 04:13
В Омске найдены компании, которые могут иметь отношение ко взрыву дома в Новосибирске
Сегодня, 04:42
Приключения электроники. Как омский бизнес выживает под санкциями
Вчера, 08:36