Попался на краже. Росгвардейцы задержали омича, укравшего со стройки медные провода

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Накануне ночью, 10 февраля, сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Омской области задержали местного жителя, подозреваемого в краже телефонного кабеля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Внимание росгвардейцев привлек подозрительный мужчина, вывозивший на санках имущество со стройки. При проверке выяснилось, что 27-летний, ранее неоднократно судимый, местный житель украл около 20 килограммов медных проводов, в чем он сразу и признался правоохранительным органам.
Телефонный кабель у мужчины изъяли, а по факту происшествия возбудили уголовное дело.