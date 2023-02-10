Попался на краже. Росгвардейцы задержали омича, укравшего со стройки медные провода

Внимание росгвардейцев привлек подозрительный мужчина, вывозивший на санках имущество со стройки. При проверке выяснилось, что 27-летний, ранее неоднократно судимый, местный житель украл около 20 килограммов медных проводов, в чем он сразу и признался правоохранительным органам.