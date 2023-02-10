Омский заводчанин и отец маленькой девочки погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Издание «Новый Омск» сообщило, что на омском промышленном предприятии «ЗМК Мост» коллеги прощаются с газорезчиком Алексеем Макаровым.
В зону СВО он отправился осенью 2022 года, призванный в рамках частичной мобилизации. О гибели Алексея известили руководство завода сотрудники военного ведомства. У мужчины осталась семья: жена и маленькая дочь.
Редакция выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алексея Макарова.