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Омский заводчанин и отец маленькой девочки погиб в зоне СВО

10 февраля 2023, 06:56
Фото: 1MI
иллюстрация
Мужчине было 26 лет. В зону проведения спецоперации он отправился в прошлом году.

Издание «Новый Омск» сообщило, что на омском промышленном предприятии «ЗМК Мост» коллеги прощаются с газорезчиком Алексеем Макаровым.

В зону СВО он отправился осенью 2022 года, призванный в рамках частичной мобилизации. О гибели Алексея известили руководство завода сотрудники военного ведомства. У мужчины осталась семья: жена и маленькая дочь.

Редакция выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алексея Макарова.

#Дарья Зыкова#Омск#Смерть#Частичная мобилизация#Спецоперация#Некролог#Военные#Общество#Новости
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