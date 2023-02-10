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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Омский застройщик возведет еще один дом в жилом квартале в Нефтяниках

10 февраля 2023, 05:03
Фото: 1MI
Иллюстрация
Новый дом появится в районе улиц Малиновского, Тюленина и проспекта Королева.

Застройщик «Завод сборного железобетона № 6» продолжает строительство в Советском округе жилого квартала. Как стало известно Городу55, проект уже получил положительное экспертное заключение.

Местом для своего очередного строительства застройщик выбрал Советский округ. Поэтому новый жилой дом появится в районе улиц Малиновского, Тюленина и проспекта Королева.

Отметим, что АО «Завод сборного железобетона № 6» — один крупнейших застройщиков Омска. В списке возводимых объектов — не только жилые дома, но и социальные объекты, офисные здания. В конце января департамент архитектуры доверил компании строительство трехэтажного детсада в Кировском округе.

В 2023 году в Омской области капитально отремонтируют 105 домов
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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дома#Застройщик#Многоквартирный дом#Проект#Экспертиза#Общество#Новости#Омск
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