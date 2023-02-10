Омский застройщик возведет еще один дом в жилом квартале в Нефтяниках

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Застройщик «Завод сборного железобетона № 6» продолжает строительство в Советском округе жилого квартала. Как стало известно Городу55, проект уже получил положительное экспертное заключение.
Местом для своего очередного строительства застройщик выбрал Советский округ. Поэтому новый жилой дом появится в районе улиц Малиновского, Тюленина и проспекта Королева.
Отметим, что АО «Завод сборного железобетона № 6» — один крупнейших застройщиков Омска. В списке возводимых объектов — не только жилые дома, но и социальные объекты, офисные здания. В конце января департамент архитектуры доверил компании строительство трехэтажного детсада в Кировском округе.