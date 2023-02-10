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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Омский предприниматель выкупил главный офис «Сибэс» за 16 миллионов рублей

10 февраля 2023, 11:14
Фото: Город55
Спустя год офис в центре Омска продали почти на 2 млн дешевле.

Страховое агентство нашло покупателя на главный офис обанкротившегося банка «Сибэс», расположенного на ул. Рабиновича. Площадь офиса составляет 960,5 квадратных метров. Отметим, что помещение продавали около года, об этом сообщают в открытом доступе.

Фото: Торги России

Данный лот выставили на торги в форме публичного предложения. Его цена на тот момент упала с 17,693 миллиона до 15,923 миллиона рублей. Потенциальные покупатели подали заявки уже в первую неделю.

Победителем стал предприниматель Кирилл Поплавко, который предложил за лот 16,25 миллионов рублей. Отметим, что его основной вид деятельности «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», согласно выписке из ЕГРИП.

Напомним, что по решению Центробанка РФ в Омске прекратили свою деятельность 3 отделения банка «СИБЭС», который был основан в 1989 году.

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#Ксения Карагодина#Продажа#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Банк
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