Омский предприниматель выкупил главный офис «Сибэс» за 16 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Страховое агентство нашло покупателя на главный офис обанкротившегося банка «Сибэс», расположенного на ул. Рабиновича. Площадь офиса составляет 960,5 квадратных метров. Отметим, что помещение продавали около года, об этом сообщают в открытом доступе.
Данный лот выставили на торги в форме публичного предложения. Его цена на тот момент упала с 17,693 миллиона до 15,923 миллиона рублей. Потенциальные покупатели подали заявки уже в первую неделю.
Победителем стал предприниматель Кирилл Поплавко, который предложил за лот 16,25 миллионов рублей. Отметим, что его основной вид деятельности «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», согласно выписке из ЕГРИП.
Напомним, что по решению Центробанка РФ в Омске прекратили свою деятельность 3 отделения банка «СИБЭС», который был основан в 1989 году.