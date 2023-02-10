Омские хирурги спасли от ампутации руки 90-летнюю пациентку

Несмотря на возраст и сопутствующие заболевания, препятствий для операции врачи не нашли. Такие процедуры можно проводить под местным наркозом. Врачи рассказали, что острый тромбоз проявляется в виде боли, сильного отека. Кожа становится синей, либо наоборот, бледнеет. Не исключены повышение температуры тела и потеря чувствительности в конечности.