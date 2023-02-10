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Омские хирурги спасли от ампутации руки 90-летнюю пациентку

10 февраля 2023, 06:43
Фото: Министерство здравоохранения Омской области
Пожилая омичка поступила в стационар с острым артериальным тромбозом.

Омские хирурги спасли руку 90-летней пенсионерке. Пожилая омичка поступила в стационар с острым артериальным тромбозом, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Женщина пожаловалась близким на боль и тяжесть в руке. Бабушке вызвали скорую помощь и отвезли в больницу.

В ведомстве объяснили, что при остром тромбозе закупориваются сосуды и нарушается кровообращение. В таких случаях есть риск, что оторвется тромб и может нарушиться работа сердца, мозга и других внутренних органов. 

«При остром тромбозе время имеет большое значение, поскольку чем дольше длится ишемия, тем хуже будет результат лечения. Здесь для пациентки все сложилось удачно: вовремя обратились, быстро обследовали, а сосудистые хирурги, которых мы в таких случаях вызываем из областной клинической больницы, оперативно ее прооперировали», — рассказал врач-хирург БСМП №1 Андрей Коцовский.

Несмотря на возраст и сопутствующие заболевания, препятствий для операции врачи не нашли. Такие процедуры можно проводить под местным наркозом. Врачи рассказали, что острый тромбоз проявляется в виде боли, сильного отека. Кожа становится синей, либо наоборот, бледнеет. Не исключены повышение температуры тела и потеря чувствительности в конечности.

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#Евгений Игишев#БСМП-1#Пациент#Пожилая пациентка#Сложная операция#Операция#Омск#Омская область
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