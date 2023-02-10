Около половины россиян-мужчин никогда не получали комплиментов от женщин

На первом свидании мужчины, как и женщины, чаще обращают внимание на доброжелательность (73 и 85 процентов соответственно). Половину опрошенных представителей сильного пола может смутить, если девушка в ходе первой встречи отвлекается на телефон. А девушек чаще всего может оттолкнуть от новых знакомых неухоженность (60 процентов), приглашение к себе домой на первом свидании (примерно 50 процентов) или разговоры только о себе (38 процентов).