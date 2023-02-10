Около половины россиян-мужчин никогда не получали комплиментов от женщин

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Одновременно с этим выяснилось, что более половины опрошенных женщин ежедневно получают комплименты от мужчин, четверть из них — как минимум единожды в неделю, а 16 процентов — не реже раза в месяц, пишут «Известия».
Большинство девушек (72 процента) уверены в своей неотразимости, тогда как только чуть более половины мужчин (54 процента) довольны своей внешностью, а 8 процентов респондентов стесняются ее.
Чтобы привлечь внимание лиц противоположного пола, мужчины стараются чаще улыбаться (42 процента), флиртуют (41 процент) и ведут активный образ жизни (33 процента), а также следят за следят за трендами и часто покупают одежду и ювелирные украшения (13 процентов), а девушки уделяют большое внимание уходу за кожей лица и тела (55 процентов), тщательно следят за волосами (45 процентов) флиртуют (36 процентов) и стараются спать подольше, чтобы бодро выглядеть (порядка 25 процентов).
На первом свидании мужчины, как и женщины, чаще обращают внимание на доброжелательность (73 и 85 процентов соответственно). Половину опрошенных представителей сильного пола может смутить, если девушка в ходе первой встречи отвлекается на телефон. А девушек чаще всего может оттолкнуть от новых знакомых неухоженность (60 процентов), приглашение к себе домой на первом свидании (примерно 50 процентов) или разговоры только о себе (38 процентов).