Обнародованы данные омичей, которых винят во взрыве дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:11
Силовики обнародовали данные омичей, которых задержали по подозрению во взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске. Это 45-летняя омичка Ирина Урбах и 24-летний Евгений Кавун. Трагедия уже унесла 14 человеческих жизней.
Как ранее сообщал Город55, омичи под видом легальных газовщиков проникали в квартиры и предлагали за отдельную плату поменять оборудование. В доме на улице Линейной, 39 в Новосибирске, где в результате взрыва обрушились два подъезда, Урбах и Кавун, по их словам, успели «поработать» в трех квартирах.
Сами задержанные утверждают, что они работали на ООО «Межрегионгаз Сервис». Город55 уже разыскал две организации в Омске с аналогичным названием, которые имеют весьма спорную историю.
Сегодня в Новосибирске суд будет решать вопрос об избрании меры пресечения Ирине Урбах и Евгению Кавун.
Также в рамках уголовного дела сейчас силовики устанавливают другие дома и квартиры, где побывала эта парочка, а также разыскивают возможных владельцев и других сотрудников «Межрегионгаз Сервиса».