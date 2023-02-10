Обнародованы данные омичей, которых винят во взрыве дома в Новосибирске

Как ранее сообщал Город55, омичи под видом легальных газовщиков проникали в квартиры и предлагали за отдельную плату поменять оборудование. В доме на улице Линейной, 39 в Новосибирске, где в результате взрыва обрушились два подъезда, Урбах и Кавун, по их словам, успели «поработать» в трех квартирах.