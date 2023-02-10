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Обнародованы данные омичей, которых винят во взрыве дома в Новосибирске

10 февраля 2023, 06:00
Фото: Атас Инфо
Место происшествия
По словам подозреваемых, они работали на некое ООО «Межрегионгаз Сервис».

Силовики обнародовали данные омичей, которых задержали по подозрению во взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске. Это 45-летняя омичка Ирина Урбах и 24-летний Евгений Кавун. Трагедия уже унесла 14 человеческих жизней.

Как ранее сообщал Город55, омичи под видом легальных газовщиков проникали в квартиры и предлагали за отдельную плату поменять оборудование. В доме на улице Линейной, 39 в Новосибирске, где в результате взрыва обрушились два подъезда, Урбах и Кавун, по их словам, успели «поработать» в трех квартирах.

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Сами задержанные утверждают, что они работали на ООО «Межрегионгаз Сервис». Город55 уже разыскал две организации в Омске с аналогичным названием, которые имеют весьма спорную историю.

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Сегодня в Новосибирске суд будет решать вопрос об избрании меры пресечения Ирине Урбах и Евгению Кавун.

Также в рамках уголовного дела сейчас силовики устанавливают другие дома и квартиры, где побывала эта парочка, а также разыскивают возможных владельцев и других сотрудников «Межрегионгаз Сервиса».

#Василий Попов#ЧП#Смерть#Авария#Взрыв#Взрыв газа#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Россия#Новосибирск
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