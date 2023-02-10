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Облил спиртом из ревности. Омичка погибла в больнице из-за конфликта с возлюбленным

10 февраля 2023, 10:08
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске 35-летний мужчина облил спиртом и поджег возлюбленную из ревности

Женщина скончалась в больнице от обширных ожогов. По факту ее смерти задержали 35-летнего омича.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что по факту гибели 32-летней омички от ожогов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» Женщина скончалась 6 февраля от обширных ожогов лица, головы и шеи.

Следователи предварительно установили, что в ночь на 28 января 2023 года девушку поджег ее возлюбленный — ранее судимый 35-летний житель Омска. У пары произошел конфликт на почве ревности и мужчина облил девушку спиртом.

Сейчас подозреваемого задержали, следствие ходатайствовало в суд, чтобы на время расследования подозреваемого заключить под стражу в следственный изолятор.

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#Дарья Зыкова#Смерть#СУ СКР Омской области#Поджог#Криминал#Ревность#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Новости#Омск#Сожители
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