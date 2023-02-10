Облил спиртом из ревности. Омичка погибла в больнице из-за конфликта с возлюбленным

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что по факту гибели 32-летней омички от ожогов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» Женщина скончалась 6 февраля от обширных ожогов лица, головы и шеи.
Следователи предварительно установили, что в ночь на 28 января 2023 года девушку поджег ее возлюбленный — ранее судимый 35-летний житель Омска. У пары произошел конфликт на почве ревности и мужчина облил девушку спиртом.
Сейчас подозреваемого задержали, следствие ходатайствовало в суд, чтобы на время расследования подозреваемого заключить под стражу в следственный изолятор.