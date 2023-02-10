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Новый виток. Уголовное дело Вагнера и Шипилова рассмотрит Кировский суд Омска

10 февраля 2023, 12:44
Фото: 1MI
иллюстрация
Громкое дело о «сговоре на миллиард» следователи передали в Кировский районный суд Омска. Первое слушание назначено на 22 февраля.

Пресс-служба Кировского районного суда сообщила, что на рассмотрение к судье Семену Павленко поступило уголовное дело по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК РФ «ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере».

Речь идет о деле с громким названием «сговор на миллиард», возбужденном в отношении бывшего гендиректора АО «Омскавтодор» Алексея Шипилова и действующего гендиректора ООО «Стройсервис» Якова Вагнера.

Следствие предварительно установило, что в декабре 2019 года фигуранты, пользуясь служебным положением, заключили соглашение, призванное ограничить возможную конкуренцию во время участия в аукционе. Компании на торгах занижали стоимость работ, чтобы отсеять конкурентов. «Стройсервис» «держал цену», а после снялся с аукциона, и контракт на 1,7 млрд рублей на ремонт дороги Омск-Тара достался «Омскавтодору».

УФАС вынесло решение о признании отношений между компаниями картельным сговором. Но обе компании и экс-глава Алексей Шипилов подали апелляцию, и Арбитражный суд Омской области встал на их сторону в ноябре 2022 года, о чем мы писали ранее.

Дело «путешествовало» по инстанциям и, наконец, оказалось в Кировском районном суде. Первое заседание назначено на 14:00 22 февраля.

Суд отменил решение УФАС о сговоре «Стройсервиса» и «Омскавтодора»
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#Дарья Зыкова#Омск#Омскавтодор#Стройсервис#УФАС#Суд#Уголовное дело#Экономика#Дороги#Сговор#Картельный сговор#Электронные аукционы#Новости#Омская область#Алексей Шипилов#Яков Вагнер
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