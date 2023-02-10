Новый виток. Уголовное дело Вагнера и Шипилова рассмотрит Кировский суд Омска

Следствие предварительно установило, что в декабре 2019 года фигуранты, пользуясь служебным положением, заключили соглашение, призванное ограничить возможную конкуренцию во время участия в аукционе. Компании на торгах занижали стоимость работ, чтобы отсеять конкурентов. «Стройсервис» «держал цену», а после снялся с аукциона, и контракт на 1,7 млрд рублей на ремонт дороги Омск-Тара достался «Омскавтодору».