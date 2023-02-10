На юге Москвы загорелся магазин в жилом доме

По словам очевидцев, из окон первого этажа пошел дым, стали слышны крики мужчины, после чего вызвали спасателей и скорую помощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС пытались отыскать звавшего на помощь мужчину. Позднее за медицинской помощью обратился один человек.