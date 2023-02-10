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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

На юге Москвы загорелся магазин в жилом доме

Сегодня, 16:08
На юге Москвы загорелся магазин, расположенный в девятиэтажном жилом доме. Спасателей и медиков вызвали местные жители, услышав крики.

Рано утром 10 февраля загорелся магазин, расположенный на первом этаже девятиэтажного дома на Нагатинской набережнойсообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.

По словам очевидцев, из окон первого этажа пошел дым, стали слышны крики мужчины, после чего вызвали спасателей и скорую помощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС пытались отыскать звавшего на помощь мужчину. Позднее за медицинской помощью обратился один человек.

#Происшествия
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