На юге Москвы загорелся магазин в жилом доме

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Рано утром 10 февраля загорелся магазин, расположенный на первом этаже девятиэтажного дома на Нагатинской набережнойсообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.
По словам очевидцев, из окон первого этажа пошел дым, стали слышны крики мужчины, после чего вызвали спасателей и скорую помощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС пытались отыскать звавшего на помощь мужчину. Позднее за медицинской помощью обратился один человек.