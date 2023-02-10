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Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Мусорные свалки, загрязненный воздух и морозные выходные. Сегодня в Омске

10 февраля 2023, 16:29
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Верховный суд отклонил жалобу на Росприроднадзор

Напомним, что осенью 2021 года Росприроднадзор провел внеплановую проверку закрытой мусорной свалки в Советском округе Омска и пришел к неутешительным выводам. В настоящее время судами сделан вывод о возможности проведения проверки объектов накопленного вреда окружающей среды Росприроднадзором, однако административные штрафы в размере 1,44 млн рублей оспорены. Отметим, что все же применен один штраф на администрацию города Омска — 200 тыс рублей и один штраф на должностное лицо — 25 тыс рублей.

Верховный суд отклонил жалобу юристов омской мэрии на Росприроднадзор
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Новость №2. Омичи в январе 2023 года дышали оксидом углерода и хлоридом водорода

В этом году в январе отметили неустойчивый характер погоды. 2, 6, 20, 21 января метеорологические условия способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере. В городе на 9 стационарных постах брали пробы атмосферного воздуха. Ежедневно по 3-4 раза отбирали пробы воздуха и находили в них содержание 30 примесей. Отметим, что за месяц провели 9803 определения. В атмосферном воздухе зарегистрированы превышения ПДК: оксида углерода — 2 случая из 980 проб, хлорида водорода — 1 случай из 434 проб.

Оксид углерода и хлорид водорода. Чем дышали омичи в январе 2023 года
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Новость №3. В Омской области на выходных ожидаются 30 градусные морозы

На выходных существенных осадков не ожидается, но дни обещают быть морозными. В субботу температура ночью составит до -25 градусов (местами до -30), а днем до -17 градусов. В воскресенье температура ночью составит до -29 градусов (местами до -19), а
днем до -18 градусов.

До 30 градусов. Омскую область ждут морозные выходные
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