Мусорные свалки, загрязненный воздух и морозные выходные. Сегодня в Омске

Напомним, что осенью 2021 года Росприроднадзор провел внеплановую проверку закрытой мусорной свалки в Советском округе Омска и пришел к неутешительным выводам. В настоящее время судами сделан вывод о возможности проведения проверки объектов накопленного вреда окружающей среды Росприроднадзором, однако административные штрафы в размере 1,44 млн рублей оспорены. Отметим, что все же применен один штраф на администрацию города Омска — 200 тыс рублей и один штраф на должностное лицо — 25 тыс рублей.