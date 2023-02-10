МСП в прошлом году получили кредиты с поручительством НГС на сумму более 800 млрд руб

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Как пишет ТАСС, первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что в прошлом году объем кредитов с поручительствами вырос на шестьдесят восемь процентов в сравнении с предыдущим годом. За этот же период число представителей малого и среднего предпринимательства, которые получили кредиты с поручительствами, выросло в два с половиной раза. На это повлияли усовершенствование гарантийного механизма, расширение применения “зонтичных” поручительств и пересмотр требований к региональным гарантийным организациям.
«Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесенные в Программу стимулирования кредитования. Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки», — рассказал Белоусов.
Лидером среди регионов России по приросту объемов поддержки малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года стал Краснодарский край - в сравнении с 2021 годом объем увеличился в два с половиной раза с приростом до 31,8 миллиарда рублей. Второе место заняли Москва и Нижегородская область - объем увеличился вдвое, что по сумме составило 139,4 миллиарда рублей и 22,2 миллиарда рублей соответственно. На третьем месте - Башкирия. Здесь рост объема финансовой поддержки МСП вырос в 1,9 раза до 21,1 миллиарда рублей.
По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, обновленная стратегия развития предприятия предполагает переход от объемов оказываемой помощи к увеличению числа получателей. Немаловажное значение имеет тот факт, что свыше сорока тысяч кредитных договоров с поручительствами (три четверти) заключили микропредприятия. За последние два года среди общего количества получателей финансовой поддержки микропредприятий стало больше втрое.
“Одновременно примерно вдвое, почти до 8,5 тыс., выросло и число договоров с малыми предприятиями, получившими финансовую поддержку с использованием входящих в НГС организаций», — отметил Исаевич.
В отраслевом срезе наибольшую поддержку малый и средний бизнес получил в обрабатывающих производствах - 187,5 миллиарда рублей (прирост составил шестьдесят пять процентов), сельском хозяйстве - 55 миллиардов рублей (прирост на тридцать шесть процентов), транспортировке и хранении - более 53 миллиардов рублей и прирост в два раза, гостиничном бизнесе и общепите - порядка девятнадцати с половиной миллиардов рублей и прирост почти в два раза в сравнении с 2021 годом.