МСП в прошлом году получили кредиты с поручительством НГС на сумму более 800 млрд руб

Как пишет ТАСС, первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что в прошлом году объем кредитов с поручительствами вырос на шестьдесят восемь процентов в сравнении с предыдущим годом. За этот же период число представителей малого и среднего предпринимательства, которые получили кредиты с поручительствами, выросло в два с половиной раза. На это повлияли усовершенствование гарантийного механизма, расширение применения “зонтичных” поручительств и пересмотр требований к региональным гарантийным организациям.