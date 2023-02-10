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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Мэр Омска Шелест прокомментировал назначение нового главы департамента образования

10 февраля 2023, 09:24
Фото: Город55
иллюстрация
Перед новым руководителем ведомства сразу поставили несколько задач.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале официально озвучил имя нового главы департамента образования мэрии Омска. Как ранее стало известно, им стал Ильдар Бикмаев. 

В первую очередь новому руководителю ведомства предстоит обеспечить сферу муниципального образования кадрами, позаботиться о капитальном ремонте школ в рамках федерального проекта, а также организовать школьное питание.

Мэр Омска подчеркнул, что Ильдар Бикмаев является кандидатом педагогических наук, имеет опыт муниципальной службы и преподавательской деятельности. Тем не менее, эффективность его работы будет оцениваться именно по тому, как реализовываются поставленные задачи. 

Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
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#Ольга Акамова#Назначение#Департамент образования#Новости#Омская область
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