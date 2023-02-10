Мэр Омска Шелест прокомментировал назначение нового главы департамента образования

Мэр Омска подчеркнул, что Ильдар Бикмаев является кандидатом педагогических наук, имеет опыт муниципальной службы и преподавательской деятельности. Тем не менее, эффективность его работы будет оцениваться именно по тому, как реализовываются поставленные задачи.