Мэр Омска Шелест прокомментировал назначение нового главы департамента образования

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале официально озвучил имя нового главы департамента образования мэрии Омска. Как ранее стало известно, им стал Ильдар Бикмаев.
В первую очередь новому руководителю ведомства предстоит обеспечить сферу муниципального образования кадрами, позаботиться о капитальном ремонте школ в рамках федерального проекта, а также организовать школьное питание.
Мэр Омска подчеркнул, что Ильдар Бикмаев является кандидатом педагогических наук, имеет опыт муниципальной службы и преподавательской деятельности. Тем не менее, эффективность его работы будет оцениваться именно по тому, как реализовываются поставленные задачи.