Мэр Омска Сергей Шелест напомнил омичам о компенсации за переход на газовое отопление

О ходе реализации в Омске федерального проекта «Чистый воздух» рассказал сегодня в своем телеграм-канале глава города Сергей Шелест. Проект «Чистый воздух» идет полным ходом. Рассчитан он до 2024 года, в его рамках жителям частного сектора выплачивают компенсацию за переход на газовое отопление. Компенсируют затраты на строительство газопровода в границах участка и установку газового оборудования, максимально на данный момент можно получить 212 тыс. рублей компенсации. Цель программы — убрать из частного сектора печное отопление, которое влияет на состояние воздуха.



На 2023 год выделено 500 млн рублей на газификацию 2354 домов, в прошлом году компенсацию получили собственники 94 частных домов. Прямо сейчас в администрациях округов на рассмотрении находится 274 заявления от омичей.