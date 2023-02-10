Мэр Омска Сергей Шелест напомнил омичам о компенсации за переход на газовое отопление

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
О ходе реализации в Омске федерального проекта «Чистый воздух» рассказал сегодня в своем телеграм-канале глава города Сергей Шелест. Проект «Чистый воздух» идет полным ходом. Рассчитан он до 2024 года, в его рамках жителям частного сектора выплачивают компенсацию за переход на газовое отопление. Компенсируют затраты на строительство газопровода в границах участка и установку газового оборудования, максимально на данный момент можно получить 212 тыс. рублей компенсации. Цель программы — убрать из частного сектора печное отопление, которое влияет на состояние воздуха.
На 2023 год выделено 500 млн рублей на газификацию 2354 домов, в прошлом году компенсацию получили собственники 94 частных домов. Прямо сейчас в администрациях округов на рассмотрении находится 274 заявления от омичей.
Компенсируют омичам приобретение и установку внутридомового газового оборудования и приборов учета, а также подключение газового оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям в границах участка. Чтобы получить компенсацию, нужно собрать пакет документов:
Документы нужно принести в администрацию округа до 1 декабря того года, в котором подключались к газу. Предоставляется компенсация один раз.