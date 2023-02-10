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Мэр Омска Сергей Шелест напомнил омичам о компенсации за переход на газовое отопление

10 февраля 2023, 09:10
Фото: Сергей Сапоцкий
По федеральному проекту «Чистый воздух» омичи могут получить до 212 тыс. рублей за переход на газовое отопление взамен печного.

О ходе реализации в Омске федерального проекта «Чистый воздух» рассказал сегодня в своем телеграм-канале глава города Сергей Шелест. Проект «Чистый воздух» идет полным ходом. Рассчитан он до 2024 года, в его рамках жителям частного сектора выплачивают компенсацию за переход на газовое отопление. Компенсируют затраты на строительство газопровода в границах участка и установку газового оборудования, максимально на данный момент можно получить 212 тыс. рублей компенсации. Цель программы — убрать из частного сектора печное отопление, которое влияет на состояние воздуха.

На 2023 год выделено 500 млн рублей на газификацию 2354 домов, в прошлом году компенсацию получили собственники 94 частных домов. Прямо сейчас в администрациях округов на рассмотрении находится 274 заявления от омичей.

Компенсируют омичам приобретение и установку внутридомового газового оборудования и приборов учета, а также подключение газового оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям в границах участка. Чтобы получить компенсацию, нужно собрать пакет документов:

  • Заявление о предоставлении компенсации;
  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность собственника;
  • Выписку из ЕГРН или документы, подтверждающие право собственности на жилой дом;
  • Документы, свидетельствующие о переходе домовладения на газовое отопление: товарные чеки, договоры подряда, акты выполненных работ;
  • Договор поставки природного газа;
  • Договор о подключении газового оборудования к сети;
  • Банковские реквизиты собственника и ИНН.

Документы нужно принести в администрацию округа до 1 декабря того года, в котором подключались к газу. Предоставляется компенсация один раз.

Фото: пресс-служба администрации Омска
#Дарья Зыкова#Мэрия#Газификация#Печное отопление#Частный сектор#Газовое отопление#Меры поддержки#Компенсация#Общество#Город#Экология#Новости#Омск#Сергей шелест
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