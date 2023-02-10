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Из-за неисправной печи в Омской области загорелся дом

10 февраля 2023, 06:21
Фото: пресс-служба МЧС Омской области
Пожарные полностью ликвидировали возгорание через 35 минут после того, как поступил вызов.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что вчера вечером в Калачинском районе случился пожар. Загорелся частный дом в селе Куликово из-за неисправной печи, как предварительно выяснили в ведомстве.

На пожаре работали 2 спецавтомобиля и 7 человек. Когда прибыло первое подразделение, из-под кровли шел дым. Пожарным пришлось разбирать 4 кв. м. поврежденных потолочных перекрытий. Во всем доме закоптились стены и имущество жильцов. Материальный ущерб устанавливается.

Поступил вызов в 17:12, локализовали пожар к 17:30, ликвидировали открытый огонь к 17:31, а полностью завершили тушение пожара к 17:47. На пожаре никто не пострадал.

Видео: пресс-служба МЧС Омской области
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#Дарья Зыкова#Видео#Пожары#Частный дом#МЧС#Неисправность печи#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Калачинский район#Омск
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