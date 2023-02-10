Из-за неисправной печи в Омской области загорелся дом

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что вчера вечером в Калачинском районе случился пожар. Загорелся частный дом в селе Куликово из-за неисправной печи, как предварительно выяснили в ведомстве.
На пожаре работали 2 спецавтомобиля и 7 человек. Когда прибыло первое подразделение, из-под кровли шел дым. Пожарным пришлось разбирать 4 кв. м. поврежденных потолочных перекрытий. Во всем доме закоптились стены и имущество жильцов. Материальный ущерб устанавливается.
Поступил вызов в 17:12, локализовали пожар к 17:30, ликвидировали открытый огонь к 17:31, а полностью завершили тушение пожара к 17:47. На пожаре никто не пострадал.