Из-за неисправной печи в Омской области загорелся дом

На пожаре работали 2 спецавтомобиля и 7 человек. Когда прибыло первое подразделение, из-под кровли шел дым. Пожарным пришлось разбирать 4 кв. м. поврежденных потолочных перекрытий. Во всем доме закоптились стены и имущество жильцов. Материальный ущерб устанавливается.