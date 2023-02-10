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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Губернатор Александр Бурков наградил главных спонсоров частичной мобилизации

10 февраля 2023, 06:26
Фото: Photobank Ura Media / Город55
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Почетные грамоты получили больше 20 топ-менеджеров и политиков.

Правительство Омской области выпустило распоряжение «О награждении почетной грамотой». В документе фигурируют десятки имен людей, отличившихся в разных сферах. В частности, награду заслужили люди, причастные к частичной мобилизации, которая прошла осенью.

«За активное участие в общественно-полезной и благотворительной деятельности, большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в период проведения специальной военной операции» почетными грамотами наградят больше 20 человек, занимающих руководящие посты в разных компаниях и организациях и (в отдельных случаях) заседающих в органах законодательной власти.

Список выглядит так:

* Анатолий Беззубцев (гендиректор ЗАО «Иртышское», которому принадлежит птицефабрика, депутат Заксобрания Омской области);

* Андрей Бондаренко (гендиректор транспортной компании АБ, депутат Омского городского совета);

* Вячеслав Васильев (директор группы компаний «РусВентПром», депутат Заксобрания);

* Станислав Верговский (коммерческий директор «Сибирского железобетона»);

* Сюзанна Егиян (руководитель регионального исполкома «Народного фронта „За Россию“);

* Хусайн Закриев (гендиректор «Омск Сайдинг Инвеста»);

* Валерий Кокорин (руководитель ряда фирм, владелец «Континента», «Каскада» и других значимых активов, депутат Заксобрания);

* Владислав Кропочев (учредитель ООО «Лестрансавто»);

* Вячеслав Марцинкевич (заместитель гендиректора ООО «Автоматические системы»);

* Андрей Никитин (директор ЖКО «Московка», депутат Горсовета);

* Андрей Новожилов (заведующий Комбинатом специальных услуг);

* Виталий Ольшанский (гендиректор ООО «Барс-НВ»);

* Михаил Ольшанский (директор «Сибирского железобетона);

* Дмитрий Павлов (владелец «Омских кабельных сетей», депутат Заксобрания);

* Владимир Панфилов (гендиректор ООО «Лестрансавто»);

* Алексей Певнев (гендиректор ООО «Специализированный застройщик „Сибградстрой Инвест“);

* Александр Сасин (гендиректор группы компаний «Стройбетон»);

* Станислав Селезнев (учредитель ООО «Лестрансавто»);

* Александр Скрябин (начальник группы правового обеспечения пограничного управления ФСБ по Ростовской области);

* Юрий Чащин (бизнесмен, владелец «Сибирского провианта»);

* Шамил Шихмирзаев (директор ООО «Промстройкомплект-Сервис);

* Дмитрий Шишкин (гендиректор «Высоких технологий»).

#Николай Эйхвальд#Награды правительства#Мобилизация#Общество#Новости
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