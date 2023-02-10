Губернатор Александр Бурков наградил главных спонсоров частичной мобилизации

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Правительство Омской области выпустило распоряжение «О награждении почетной грамотой». В документе фигурируют десятки имен людей, отличившихся в разных сферах. В частности, награду заслужили люди, причастные к частичной мобилизации, которая прошла осенью.
«За активное участие в общественно-полезной и благотворительной деятельности, большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в период проведения специальной военной операции» почетными грамотами наградят больше 20 человек, занимающих руководящие посты в разных компаниях и организациях и (в отдельных случаях) заседающих в органах законодательной власти.
Список выглядит так:
* Анатолий Беззубцев (гендиректор ЗАО «Иртышское», которому принадлежит птицефабрика, депутат Заксобрания Омской области);
* Андрей Бондаренко (гендиректор транспортной компании АБ, депутат Омского городского совета);
* Вячеслав Васильев (директор группы компаний «РусВентПром», депутат Заксобрания);
* Станислав Верговский (коммерческий директор «Сибирского железобетона»);
* Сюзанна Егиян (руководитель регионального исполкома «Народного фронта „За Россию“);
* Хусайн Закриев (гендиректор «Омск Сайдинг Инвеста»);
* Валерий Кокорин (руководитель ряда фирм, владелец «Континента», «Каскада» и других значимых активов, депутат Заксобрания);
* Владислав Кропочев (учредитель ООО «Лестрансавто»);
* Вячеслав Марцинкевич (заместитель гендиректора ООО «Автоматические системы»);
* Андрей Никитин (директор ЖКО «Московка», депутат Горсовета);
* Андрей Новожилов (заведующий Комбинатом специальных услуг);
* Виталий Ольшанский (гендиректор ООО «Барс-НВ»);
* Михаил Ольшанский (директор «Сибирского железобетона);
* Дмитрий Павлов (владелец «Омских кабельных сетей», депутат Заксобрания);
* Владимир Панфилов (гендиректор ООО «Лестрансавто»);
* Алексей Певнев (гендиректор ООО «Специализированный застройщик „Сибградстрой Инвест“);
* Александр Сасин (гендиректор группы компаний «Стройбетон»);
* Станислав Селезнев (учредитель ООО «Лестрансавто»);
* Александр Скрябин (начальник группы правового обеспечения пограничного управления ФСБ по Ростовской области);
* Юрий Чащин (бизнесмен, владелец «Сибирского провианта»);
* Шамил Шихмирзаев (директор ООО «Промстройкомплект-Сервис);
* Дмитрий Шишкин (гендиректор «Высоких технологий»).