Губернатор Александр Бурков наградил главных спонсоров частичной мобилизации

«За активное участие в общественно-полезной и благотворительной деятельности, большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в период проведения специальной военной операции» почетными грамотами наградят больше 20 человек, занимающих руководящие посты в разных компаниях и организациях и (в отдельных случаях) заседающих в органах законодательной власти.