Глава Омской области обсудил с вице-премьером Новаком темы газификации региона

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
10 февраля вице-премьер Правительства России Александр Новак встретился с Губернатором Омска, об этом сообщили на Портале Правительства Омской области. На рабочей встрече Александр Новак и Александр Бурков обсудили развитие газовой инфраструктуры в Омске. Напомним, что Александр Новак курирует ТЭК.
В регионе высокий индекс промышленного производства и показатели социально-экономического развития. Такое активное развитие требует энергетики и дополнительного подключения потребителей, отметил Александр Новак.
На данный момент в Омской области продолжается газификация. Отметим, что в регионе построили 2 отвода и 2 газораспределительные станции. Также Бурков рассказал о потребности в природном газе у резидентов особой экономической зоны «Авангард».
«Мы прорабатываем данное предложение с компанией „Интер РАО“, которой принадлежат ТЭЦ. Необходимо предусмотреть средства для компенсаций по тарифам, чтобы население не почувствовало на себе роста коммунальных платежей из-за больших инвестиций в модернизацию теплоэлектростанций», — отмечает Александр Бурков.
На встрече также обсудили развитии газозаправочной инфраструктуры. Сейчас в Омске 11 заправок и в планах субсидировать строительство ещё 9-ти.
«Мы уже приобрели 400 пассажирских автобусов, которые используют его в качестве топлива. С этого года начинаем субсидировать перевод на природный газ личных автомобилей», — отметил Губернатор Бурков.