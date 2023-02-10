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Published Сегодня, 15:49

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Updated Сегодня, 15:51

Глава Омской области обсудил с вице-премьером Новаком темы газификации региона

10 февраля 2023, 15:49
Фото: Портал Правительства Омской области
Александр Бурков встретился с вице-премьером Александром Новаком для решения вопросов газа в Омской области.

10 февраля вице-премьер Правительства России Александр Новак встретился с Губернатором Омска, об этом сообщили на Портале Правительства Омской области. На рабочей встрече Александр Новак и Александр Бурков обсудили развитие газовой инфраструктуры в Омске. Напомним, что Александр Новак курирует ТЭК.

В регионе высокий индекс промышленного производства и показатели социально-экономического развития. Такое активное развитие требует энергетики и дополнительного подключения потребителей, отметил Александр Новак.

Фото: Портал Правительства Омской области

На данный момент в Омской области продолжается газификация. Отметим, что в регионе построили 2 отвода и 2 газораспределительные станции. Также Бурков рассказал о потребности в природном газе у резидентов особой экономической зоны «Авангард».

«Мы прорабатываем данное предложение с компанией „Интер РАО“, которой принадлежат ТЭЦ. Необходимо предусмотреть средства для компенсаций по тарифам, чтобы население не почувствовало на себе роста коммунальных платежей из-за больших инвестиций в модернизацию теплоэлектростанций», — отмечает Александр Бурков.
Фото: Портал Правительства Омской области

На встрече также обсудили развитии газозаправочной инфраструктуры. Сейчас в Омске 11 заправок и в планах субсидировать строительство ещё 9-ти.

«Мы уже приобрели 400 пассажирских автобусов, которые используют его в качестве топлива. С этого года начинаем субсидировать перевод на природный газ личных автомобилей», — отметил Губернатор Бурков.

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#Газ#Газификация#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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