Экологи попросили РЭО обязать собачников использовать бумажные пакеты для отходов

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что организация рада инициативам общественных деятелей и добровольцев. Они делают очень важную работу, направленную на популяризацию экологичного образа жизни. Нередко активисты проводят субботники. Все, что мешает организации подобных мероприятий, нужно исправлять. Чтобы найти решение, надо понимать, как работают сортировочные центры. Весь мусор в пакетах сначала разрывается специальной машиной. Последняя может пропустить пакет, если он мелкий или куски пластика все равно останутся на отходе. Подобное способно привести к тому, что микропластик попадет в окружающую среду. После начинается процедура отсеивания мусора, который пойдет на компост. Для прохождения подобного отсева длина и ширина предмета обычно не превышает семь сантиметров. Таким образом, идея перехода на маленькие бумажные пакеты, которые компостируются, вполне рациональна. Важно, чтобы в них не было слоев пластика, лишь целлюлоза.