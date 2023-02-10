Экологи попросили РЭО обязать собачников использовать бумажные пакеты для отходов

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Экологи рассказали, что ежегодно в Российской Федерации собаки производят четыре миллиона тонн экскрементов. Большая часть граждан, убирающих за своими собаками, используют для этих целей пластиковые пакеты. Об этом информирует 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что организация рада инициативам общественных деятелей и добровольцев. Они делают очень важную работу, направленную на популяризацию экологичного образа жизни. Нередко активисты проводят субботники. Все, что мешает организации подобных мероприятий, нужно исправлять. Чтобы найти решение, надо понимать, как работают сортировочные центры. Весь мусор в пакетах сначала разрывается специальной машиной. Последняя может пропустить пакет, если он мелкий или куски пластика все равно останутся на отходе. Подобное способно привести к тому, что микропластик попадет в окружающую среду. После начинается процедура отсеивания мусора, который пойдет на компост. Для прохождения подобного отсева длина и ширина предмета обычно не превышает семь сантиметров. Таким образом, идея перехода на маленькие бумажные пакеты, которые компостируются, вполне рациональна. Важно, чтобы в них не было слоев пластика, лишь целлюлоза.
В своем обращении общественники сообщили, что в 2020 году количество собак в РФ достигло 22,6 миллиона. За трехлетку их стало больше на 21%. Даже в то время домашние животные были в 59% отечественных домохозяйств. 70,4 миллиона граждан старше 14 лет были владельцами питомцев.
Авторы письма Российского экологического общества отмечают, что их организация не может пройти мимо вопроса, связанного с уборкой мусора. Учитывая изложенное, экологи просят РЭО обратить внимание на проблему. Нужно изучить вопрос об организации сбора такого вида мусора для последующей его утилизации в техногрунт и использования для этого бумажных пакетов, а не пластиковых.