Дональд Трамп получил доступ к своим аккаунтам в Facebook и Instagram

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В феврале, когда в аккаунте экс-президента США в Facebook* была сделана последняя запись, его сторонники штурмовали Капитолий, и это стало поводом для блокировки его учетных записей, сообщает 360tv.ru со ссылкой на Reuters.
В ноябре 2022 года Дональду Трампу вернули его аккаунт в Twitter, после чего он заявил о намерении никогда больше не пользоваться этой соцсетью, отметив, что у него есть своя собственная соцсеть Truth Social.
В Meta* сообщили о намерении вернуть бывшему президенту США доступ к его страницам две недели назад. В компании объяснили: люди должны иметь возможность слышать и общаться с разными политиками, но также уточнили, что планируют постоянно следить за аккаунтами Дональда Трампа.
*Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.