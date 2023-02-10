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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Дональд Трамп получил доступ к своим аккаунтам в Facebook и Instagram

Сегодня, 15:53
Корпорация Meta* восстановила аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram после двухлетней заморозки. Последняя запись в Facebook* Трампа была сделана 6 января 2021 года.

В феврале, когда в аккаунте экс-президента США в Facebook* была сделана последняя запись, его сторонники штурмовали Капитолий, и это стало поводом для блокировки его учетных записей, сообщает 360tv.ru со ссылкой на Reuters.

В ноябре 2022 года Дональду Трампу вернули его аккаунт в Twitter, после чего он заявил о намерении никогда больше не пользоваться этой соцсетью, отметив, что у него есть своя собственная соцсеть Truth Social.

В Meta* сообщили о намерении вернуть бывшему президенту США доступ к его страницам две недели назад. В компании объяснили: люди должны иметь возможность слышать и общаться с разными политиками, но также уточнили, что планируют постоянно следить за аккаунтами Дональда Трампа.

*Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.

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