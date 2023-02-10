До 5 лет колонии. Омича будут судить за передачу данных абонентов сотовой связи

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Published Сегодня, 02:49
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Updated Сегодня, 02:50
В Омске рассмотрят уголовное дело по обвинению сотрудника компании сотовой связи в передаче личных данных абонентов. Перед судом предстанет 19-летний местный житель, ранее работавший в отдела продаж одного из операторов сотовой связи, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что к обвиняемому в марте 2022 года в интернете обратился незнакомый мужчина, который предложил ему легкий, но незаконный способ заработка. Требовалось передавать паспортные данные абонентов сотовой связи. За каждого абонента незнакомец готов был платить вознаграждение — 500 рублей.
Фигурант уголовного дела, находясь на рабочем месте, искал персональные данные через служебную программу и передавал их неустановленному мужчине. Обвиняемый сознался в совершении преступления и дал признательные показания. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.