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Published Сегодня, 02:49

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

До 5 лет колонии. Омича будут судить за передачу данных абонентов сотовой связи

10 февраля 2023, 02:49
Фото: 1MI
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В Омске будут судить сотрудника компании сотовой связи за передачу чужих данных

За каждого «слитого» абонента обвиняемый получал вознаграждение — 500 рублей.

В Омске рассмотрят уголовное дело по обвинению сотрудника компании сотовой связи в передаче личных данных абонентов. Перед судом предстанет 19-летний местный житель, ранее работавший в отдела продаж одного из операторов сотовой связи, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что к обвиняемому в марте 2022 года в интернете обратился незнакомый мужчина, который предложил ему легкий, но незаконный способ заработка. Требовалось передавать паспортные данные абонентов сотовой связи. За каждого абонента незнакомец готов был платить вознаграждение — 500 рублей.

Фигурант уголовного дела, находясь на рабочем месте, искал персональные данные через служебную программу и передавал их неустановленному мужчине. Обвиняемый сознался в совершении преступления и дал признательные показания. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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#Евгений Игишев#Суд#Прокуратура#Сотовая связь#Абонент#Омск#Омская область
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