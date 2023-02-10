До 5 лет колонии. Омича будут судить за передачу данных абонентов сотовой связи

Следователи выяснили, что к обвиняемому в марте 2022 года в интернете обратился незнакомый мужчина, который предложил ему легкий, но незаконный способ заработка. Требовалось передавать паспортные данные абонентов сотовой связи. За каждого абонента незнакомец готов был платить вознаграждение — 500 рублей.