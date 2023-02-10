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До 30 градусов. Омскую область ждут морозные выходные

10 февраля 2023, 05:00
Фото: 1MI
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В Омской области на выходных ожидаются тридцатиградусные морозы

Существенных осадков в субботу и воскресенье не ожидается.

Ближайшие выходные в Омской области обещают быть морозными. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В субботу, 11 февраля, существенных осадков не ожидается. Ночью в отдельных районах области возможны туман и изморозь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура ночью составит -20…-25°, местами до -30°. Днем воздух прогреется до -12…-17°.

В воскресенье, 12 февраля, днем ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -24…-29°, местами до -19°,
днем -13…-18°.

Ранее Росгидрометцентр сообщал, что омичам не стоить ждать погодных аномалий в феврале. В целом Омскую область, как и соседние регионы, ожидает температура чуть выше среднемесячной нормы. Что касается осадков, то и здесь регион будет находиться в зоне многолетней нормы.

 

Синоптики пообещали омичам не слишком аномальную погоду на февраль
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#Евгений Игишев#Погода#Погода в Омске#Погода на выходных#Мороз#Омск#Омская область
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