До 30 градусов. Омскую область ждут морозные выходные

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Ближайшие выходные в Омской области обещают быть морозными. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В субботу, 11 февраля, существенных осадков не ожидается. Ночью в отдельных районах области возможны туман и изморозь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура ночью составит -20…-25°, местами до -30°. Днем воздух прогреется до -12…-17°.
В воскресенье, 12 февраля, днем ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -24…-29°, местами до -19°,
днем -13…-18°.
Ранее Росгидрометцентр сообщал, что омичам не стоить ждать погодных аномалий в феврале. В целом Омскую область, как и соседние регионы, ожидает температура чуть выше среднемесячной нормы. Что касается осадков, то и здесь регион будет находиться в зоне многолетней нормы.