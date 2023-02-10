До 30 градусов. Омскую область ждут морозные выходные

Ранее Росгидрометцентр сообщал, что омичам не стоить ждать погодных аномалий в феврале. В целом Омскую область, как и соседние регионы, ожидает температура чуть выше среднемесячной нормы. Что касается осадков, то и здесь регион будет находиться в зоне многолетней нормы.