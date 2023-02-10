«Билет по 100 долларов». Глава омского «Авангарда» рассказал об окупаемости арены

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Председатель Совета директоров «Авангарда» рассказал о самоокупаемости новой G-Drive Арены, которая функционирует уже чуть более чем 4 месяца.
«Если говорить с инвестиционной точки зрения, как обычно и считают такие проекты, то в ближайшее время арена, конечно же, не выйдет на самоокупаемость. Хотя здесь более приемлемое слово – это окупаемость, то есть деньги вложены и они должны быть возвращены. Но поверьте мне для этого билет должен стоить минимум по 100 долларов США, как в Северной Америке», – заметил Александр Крылов.
На данном этапе в понятие «самоокупаемость», Крылов вкладывает несколько другое значение.
«Под самоокупаемостью я имею ввиду то, что функционирование арены не должно отнимать у основного клуба деньги. То есть, то что мы получаем от ее эксплуатации идет на содержание. Вот уже сейчас можно смело заявить, что так оно и есть», – заверил председатель совета директоров «Авангарда».
Сейчас из бюджета акционерного общества «Авангард» на поддержание арены ни тратиться ни рубля.
«Для России это уникальное событие, и хочется сказать спасибо всем болельщикам, поскольку, в первую очередь, это их заслуга», – поблагодарил всех зрителей G-Drive Арены Крылов.
Ранее Город55 рассказывал, как и с чего начиналось строительство нового дома «Авангарда».