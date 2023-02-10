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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

«Билет по 100 долларов». Глава омского «Авангарда» рассказал об окупаемости арены

10 февраля 2023, 15:45
Фото: Город55
G-Drive Арена
На данном этапе спортивная площадка уже сама зарабатывает на собственное «пропитание».

Председатель Совета директоров «Авангарда» рассказал о самоокупаемости новой G-Drive Арены, которая функционирует уже чуть более чем 4 месяца.

«Если говорить с инвестиционной точки зрения, как обычно и считают такие проекты, то в ближайшее время арена, конечно же, не выйдет на самоокупаемость.  Хотя здесь более приемлемое слово – это окупаемость, то есть деньги вложены и они должны быть возвращены. Но поверьте мне для этого билет должен стоить минимум по 100 долларов США, как в Северной Америке», – заметил Александр Крылов.

На данном этапе в понятие «самоокупаемость», Крылов вкладывает несколько другое значение.

«Под самоокупаемостью я имею ввиду то, что функционирование арены не должно отнимать у основного клуба деньги.  То есть, то что мы получаем от ее эксплуатации идет на содержание. Вот уже сейчас можно смело заявить, что так оно и есть», – заверил председатель совета директоров «Авангарда».

Сейчас из бюджета акционерного общества «Авангард» на поддержание арены ни тратиться ни рубля.

«Для России это уникальное событие, и хочется сказать спасибо всем болельщикам, поскольку, в первую очередь, это их заслуга», – поблагодарил всех зрителей G-Drive Арены Крылов.

Ранее Город55 рассказывал, как и с чего начиналось строительство нового дома «Авангарда».

«G-Drive Арена». Как строилась новая домашняя площадка «Авангарда»
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#Василий Попов#Авангард#G-Drive Арена#Хоккей#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Крылов
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