Баскетбольной или футбольной команды под брендом омского «Авангарда» пока не будет

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Омский «Авангард» не оставляет попыток создать под своим брендом одну или две спортивные команды, не связанные с хоккеем. Эти планы еще в ноябре прошлого года озвучил председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. Однако пока что этим им не суждено сбыться.
«Конкретики в этом вопросе баскетбольной или мини-футбольной команды, к сожалению, пока не появилось. Просто те наработки, которые были сделаны, они меня не устроили с точки зрения глубины и какой-то бизнес-модели. Но эта задача не снята с повестки, и мы продолжаем работать в этом направлении», – заверил Александр Крылов.
Между тем есть и хорошие новости, – к началу плей-офф, как пообещал Крылов, на G-Drive Арене начнут продавать крафтовое пиво под брендом «Авангард». Решение об этом было принято сегодня.