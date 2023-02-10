Баскетбольной или футбольной команды под брендом омского «Авангарда» пока не будет

Омский «Авангард» не оставляет попыток создать под своим брендом одну или две спортивные команды, не связанные с хоккеем. Эти планы еще в ноябре прошлого года озвучил председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. Однако пока что этим им не суждено сбыться.