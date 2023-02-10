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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Баскетбольной или футбольной команды под брендом омского «Авангарда» пока не будет

10 февраля 2023, 15:10
Фото: Город55
Авангард давно стал узнаваемым брендом
Между тем, как заверил председатель Совета директоров клуба Александр Крылов, работа в этом направлении не остановлена.

Омский «Авангард» не оставляет попыток создать под своим брендом одну или две спортивные команды, не связанные с хоккеем. Эти планы еще в ноябре прошлого года озвучил председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. Однако пока что этим им не суждено сбыться.

Омский «Авангард» станет футбольной командой
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«Конкретики в этом вопросе баскетбольной или мини-футбольной команды, к сожалению, пока не появилось. Просто те наработки, которые были сделаны, они меня не устроили с точки зрения глубины и какой-то бизнес-модели. Но эта задача не снята с повестки, и мы продолжаем работать в этом направлении», – заверил Александр Крылов.

Между тем есть и хорошие новости, – к началу плей-офф, как пообещал Крылов, на G-Drive Арене начнут продавать крафтовое пиво под брендом «Авангард». Решение об этом было принято сегодня. 

#Василий Попов#Авангард#Футбол#Хокекей#Пиво#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Крылов
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