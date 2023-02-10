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Александр Крылов: «Дмитрию Рябыкину дальше идти по жизни без омского «Авангарда»

10 февраля 2023, 16:30
Фото: Город55
Председатель Совета директоров Александр Крылов
Председатель Совета директоров был категоричен в ответе на вопрос, сможет ли Рябыкин вновь вернуться в систему клуба.

В пятницу, 9 февраля, В Омске после заседания Совета директоров «Авангарда» его председатель Александр Крылов побеседовал с журналистами. Не обошлось и без вопроса про бывшего главного тренера главной команды Дмитрия Рябыкина. В частности, присутствующие поинтересовались, а возможно ли его возвращение в систему, например, хотя бы в «Омские крылья».

«Нет, мне кажется, что с Дмитрием Рябыкиным «Авангард» больше продолжать сотрудничество не будет. Он сам принял такие решения и ему дальше идти по жизни без «Авангарда»», – был категоричен Крылов.

Напомним, что с поста главного тренера «ястребов» Рябыкина отстранили 10 октября. Через неделю он подписал контракт с «Металлургом», но и там задержался не надолго.

«Авангард» расторг контракт с главным тренером Дмитрием Рябыкиным
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#Авангард#Хоккей#ХК Металлург#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Крылов#Дмитрий Рябыкин#Василий Попов
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