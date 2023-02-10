Александр Крылов: «Дмитрию Рябыкину дальше идти по жизни без омского «Авангарда»

В пятницу, 9 февраля, В Омске после заседания Совета директоров «Авангарда» его председатель Александр Крылов побеседовал с журналистами. Не обошлось и без вопроса про бывшего главного тренера главной команды Дмитрия Рябыкина. В частности, присутствующие поинтересовались, а возможно ли его возвращение в систему, например, хотя бы в «Омские крылья».