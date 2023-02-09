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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Жестокое обращение. В Омской области осудили отца, избивавшего малолетнюю дочь

9 февраля 2023, 09:44
Фото: Город55

Жителя Омской области посадят на 4,2 года за истязания 4-летней дочери

27-летнего мужчину признали виновным в преступлении.

В Омской области 27-летнего жителя Азовского района суд признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Омской области.

Установлено, что с ноября 2021 по апрель 2022 года в селе Южное подсудимый по-любому поводу из-за неприязни к 4-летней дочери неоднократно ее избивал, бросал на пол и бил головой о предметы. Отметим, что такое жестокое «воспитание» сильно влияло на психическое и физическое развитие девочки.

Девочку изъяли из семьи. Сейчас ребенок находится в социальном учреждении, потому что ее мать ранее лишили родительских прав. Суд приговорил подсудимого к 4,2 годам лишения свободы, а также распорядился взыскать 400 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

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#Ксения Карагодина#ЧП#Дети#Несовершеннолетние дети#Суд#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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