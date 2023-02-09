Жестокое обращение. В Омской области осудили отца, избивавшего малолетнюю дочь

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Омской области 27-летнего жителя Азовского района суд признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Омской области.
Установлено, что с ноября 2021 по апрель 2022 года в селе Южное подсудимый по-любому поводу из-за неприязни к 4-летней дочери неоднократно ее избивал, бросал на пол и бил головой о предметы. Отметим, что такое жестокое «воспитание» сильно влияло на психическое и физическое развитие девочки.
Девочку изъяли из семьи. Сейчас ребенок находится в социальном учреждении, потому что ее мать ранее лишили родительских прав. Суд приговорил подсудимого к 4,2 годам лишения свободы, а также распорядился взыскать 400 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.