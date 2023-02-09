Жестокое обращение. В Омской области осудили отца, избивавшего малолетнюю дочь

Установлено, что с ноября 2021 по апрель 2022 года в селе Южное подсудимый по-любому поводу из-за неприязни к 4-летней дочери неоднократно ее избивал, бросал на пол и бил головой о предметы. Отметим, что такое жестокое «воспитание» сильно влияло на психическое и физическое развитие девочки.