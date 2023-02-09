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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Землетрясение в Турции привело к гибели свыше 12 тысяч человек

Сегодня, 07:16
Землетрясение, произошедшее в Турции, привело к гибели 12 391 человек.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию агентства Anadolu, еще примерно 63 тысячи человек пострадали. Здания, которые целиком или частично разрушили подземные толчки, насчитываются десятками тысяч.

Последний раз столь разрушительное землетрясения произошло в стране в 1939 году.

В стране объявлен общенациональный траур, идет ликвидация последствий разгула стихии. Турция получает помощь более 60 стран. В том числе, продолжается работа российских спасателей в наиболее сложных районах, включая эпицентр землетрясения, который находился в провинции Кахраманмараш.



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