Врачи не рекомендуют заниматься самолечением при ковиде

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:43
Заболевшие могут долгие недели испытывать физическую слабость и кашлять. При этом они не спешат обращаться к врачам, поскольку считают такие симптомы «несерьезными».
Специалисты в беседе с Общественной службой новостей рассказали, на каком этапе заболевания следует обращаться за медицинской помощью.
По словам эпидемиолога Николая Малышева, у ковида признаки такие же, как у всех острых респираторных заболеваний. Инфекция может протекать от нескольких дней до нескольких недель. В случае лонг-ковида нужно соблюдать карантин до семи дней.
Специалист не рекомендует россиянам заниматься самолечением или ждать, когда заболевание пройдет само собой. Важно, чтобы ковид был точно диагностирован. Больной может не соблюдать карантин и быть разносчиком совсем другой, более опасной инфекции. Например, коклюша.
Врач Тимур Пестерев отметил, что если у заболевшего больше недели наблюдаются такие признаки, как насморк, небольшой кашель и физическая слабость, то нужно обратиться к медикам. Поводом для обращения к специалистам также являются: одышка, боли в сердце и высокая температура, которая длится более трех дней.
Ранее эксперты сообщали, что последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут проявляться спустя полгода. Эта инфекция негативно влияет на нервную систему.