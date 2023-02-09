Врачи не рекомендуют заниматься самолечением при ковиде

Врач Тимур Пестерев отметил, что если у заболевшего больше недели наблюдаются такие признаки, как насморк, небольшой кашель и физическая слабость, то нужно обратиться к медикам. Поводом для обращения к специалистам также являются: одышка, боли в сердце и высокая температура, которая длится более трех дней.