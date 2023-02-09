В Турции спасательная группа из РФ проработала завалы на неполных 900 кв. м

Posted 9 февраля 15:13
Published 9 февраля 15:13
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Информацию предоставил оперштаб.
Стало известно, что в Турции спасателями из РФ уже разобраны неполные 900 кв. м завалов, пишет Russian.rt.com.
Сообщается, что к разбору завалов привлечена в том числе тяжелая техника. Немалая часть работы выполняется ручным методом.
Группа спасателей из РФ начала работать в городе Хатай со дня прибытия — 8 февраля.
Кроме того, в российском МЧС сообщили об установлении вероятного местонахождения граждан РФ под завалами дома в Хатае.