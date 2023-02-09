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Posted 9 февраля 15:13

Published 9 февраля 15:13

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В Турции спасательная группа из РФ проработала завалы на неполных 900 кв. м

9 февраля 15:13
Российские спасательные службы МЧС разобрали в провинции Кахраманмараш (Турция) неполных 900 кв. м завалов, образовавшихся при землетрясении.

Информацию предоставил оперштаб.

Стало известно, что в Турции спасателями из РФ уже разобраны неполные 900 кв. м завалов, пишет Russian.rt.com.

Сообщается, что к разбору завалов привлечена в том числе тяжелая техника. Немалая часть работы выполняется ручным методом.

Группа спасателей из РФ начала работать в городе Хатай со дня прибытия — 8 февраля.

Кроме того, в российском МЧС сообщили об установлении вероятного местонахождения граждан РФ под завалами дома в Хатае.

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