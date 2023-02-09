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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Ростовке под Омском незаконно установили остановочный павильон

9 февраля 2023, 06:22
Фото: 1MI
Иллюстрация
Земля под остановкой предназначена для нужд сельского хозяйства.

В январе 2023 специалисты управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили что в поселке Ростовка незаконно установлен остановочный павильон. Земля под остановкой предназначена для нужд сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В границах земельных участков на общей площади 0,0136 га установлены сооружения (остановочные павильоны), относящиеся к транспортной инфраструктуре дорожного хозяйства. Материалы обследований направлены в управление Росреестра по Омской области для рассмотрения фактов использования земельных участков не по целевому назначению», — сообщили в ведомстве.

В связи с этим, правообладателю земельных участков объявили предостережение. Согласно закону, земли сельскохозяйственного назначения «могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры».

В ведомстве добавили, что с начала 2023 года специалисты омского земельного надзора обследовали 346 гектаров сельскохозяйственных земель. Нарушения нашли на территории площадью 68 гектаров.

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#Евгений Игишев#Россельхознадхор#Россельхознадзор#Остановка#Омск#Омская область
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