В Ростовке под Омском незаконно установили остановочный павильон

В связи с этим, правообладателю земельных участков объявили предостережение. Согласно закону, земли сельскохозяйственного назначения «могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры».