В Ростовке под Омском незаконно установили остановочный павильон

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В январе 2023 специалисты управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили что в поселке Ростовка незаконно установлен остановочный павильон. Земля под остановкой предназначена для нужд сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В границах земельных участков на общей площади 0,0136 га установлены сооружения (остановочные павильоны), относящиеся к транспортной инфраструктуре дорожного хозяйства. Материалы обследований направлены в управление Росреестра по Омской области для рассмотрения фактов использования земельных участков не по целевому назначению», — сообщили в ведомстве.
В связи с этим, правообладателю земельных участков объявили предостережение. Согласно закону, земли сельскохозяйственного назначения «могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры».
В ведомстве добавили, что с начала 2023 года специалисты омского земельного надзора обследовали 346 гектаров сельскохозяйственных земель. Нарушения нашли на территории площадью 68 гектаров.