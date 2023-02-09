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Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

В России заменяют импортные джины и виски на отечественные

Сегодня, 17:15
Производители крепких спиртных напитков Российской Федерации стремятся занять нишу, которая опустела на внутреннем рынке после исчезновения с него известных марок рома, виски и джина.

В минувшем году с января по сентябрь на магазинных полках появилось 13 новых марок ликерной продукции, 20 новых брендов джина и 36 — виски.

По словам Александра Ставцева, руководителя инфоцентра WineRetail, поставщиков спирта, который требуется для приготовления популярного среди россиян рома, в стране много, но качество их продукции значительно варьируется, пишет infox.ru.

По словам Дмитрия Исаченкова, директора по развитию компании Ladoga, когда английская компания Diageo, производящая ром Captain Morgan, покинула рынок РФ, потенциал роста этой ниши значительно увеличился.

Спрос на джин растет еще быстрее. По данным NielsenIq, продажи рома в РФ в объеме в минувшем году увеличились на 1,7%, что соответствует 10% в денежном эквиваленте. Что касается джина, то продажи этого напитка в натуральном выражении увеличились на 41%.

Благодаря параллельному импорту на полках российских магазинов еще можно встретить шотландские марки виски высокого качества, но по высокой же цене. Поэтому у российских производителей есть хорошая возможность в ближайшие годы значительно нарастить обороты производства.

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