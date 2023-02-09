В России заменяют импортные джины и виски на отечественные

Спрос на джин растет еще быстрее. По данным NielsenIq, продажи рома в РФ в объеме в минувшем году увеличились на 1,7%, что соответствует 10% в денежном эквиваленте. Что касается джина, то продажи этого напитка в натуральном выражении увеличились на 41%.