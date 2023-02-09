В РФ впервые в мире создано оборудование для обработки корпусов реакторов ледоколов

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на директора по науке предприятия Виктора Терехова, речь о ледоколах нового поколения «Арктика», «Урал» и других.
Новое оборудование позволяет на высокой скорости и на большую глубину сверлить крупные отверстий в корпусе реактора. Эти технологические решения запатентованы. Благодаря этому, можно с «нуля» наладить производство такого оборудования для судостроения.
Эти технологии позволяют на 20 процентов быстрее изготавливать корпуса реакторов. Кроме того, технические возможности предприятия могут быть использованы и в ряде других отраслей машиностроения.
На данном предприятии удалось создать одну из лучших научных школ в РФ, которая занимается сверлением глубоких отверстий в корпусных деталях такого вида и запрессовкой в них теплообменных труб. Только это научное направление позволило получить свыше 60 российских патентов.