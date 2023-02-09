В Омской области волонтеры за год высадили почти миллион деревьев

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Волонтеры в 2022 году высадили в Омской области 937 тысяч деревьев, сообщили в пресс-службе регионального лесхоза. Озеленение провели в поддержку национального проекта «Экология» в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Всего в стране за прошлый год высадили 103 миллиона деревьев, приводит данные ведомство.
«Весной мы высадили 383 тыс. деревьев, а осенью — еще более 554 тысяч деревьев», — говорит Инна Вдовина, начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУЛХ. — «Самую большую работу в осенний период проделали Омский, Нижнеомский, Степной, Подгородный и Черлакский лесхозы».
В Рослесхозе уточнили, что в этом году акции планируют продолжить.