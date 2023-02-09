В Омской области волонтеры за год высадили почти миллион деревьев

Волонтеры в 2022 году высадили в Омской области 937 тысяч деревьев, сообщили в пресс-службе регионального лесхоза. Озеленение провели в поддержку национального проекта «Экология» в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Всего в стране за прошлый год высадили 103 миллиона деревьев, приводит данные ведомство.