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Published Сегодня, 04:48

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В Омской области волонтеры за год высадили почти миллион деревьев

9 февраля 2023, 04:48
Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области
Озеленение проводится в рамках нацпроекта «Экология».

Волонтеры в 2022 году высадили в Омской области 937 тысяч деревьев, сообщили в пресс-службе регионального лесхоза. Озеленение провели в поддержку национального проекта «Экология» в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Всего в стране за прошлый год высадили 103 миллиона деревьев, приводит данные ведомство.

«Весной мы высадили 383 тыс. деревьев, а осенью — еще более 554 тысяч деревьев», — говорит Инна Вдовина, начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУЛХ. — «Самую большую работу в осенний период проделали Омский, Нижнеомский, Степной, Подгородный и Черлакский лесхозы».

В Рослесхозе уточнили, что в этом году акции планируют продолжить.

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#Евгений Игишев#Лесхоз#Деревья#Экология#Экология55#Омск#Омская область
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