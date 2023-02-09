В Омской области проверят газовые сети после взрыва в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:52
В Омской области планируют провести дополнительную проверку газового оборудования в многоквартирных домах. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Бурков после взрыва газа в пятиэтажном панельном доме в Новосибирске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Губернатор Омской области дал распоряжение министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона проверить соблюдение графиков проверок газовых сетей и оборудования. Государственной жилищной инспекции и администрации Омска поручено провести работу с управляющими компаниями, которые должны владеть ситуацией в домах, включая условия содержания внутридомовых газовых сетей», — рассказали в правительстве Омской области.
Сегодня в региональном правительстве состоится внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, взрыв газа в Новосибирске произошел сегодня, 9 февраля, в Заельцовском районе. В результате ЧП обрушился один из подъездов пятиэтажки. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от экстренных служб задействовали 473 человека и 131 единицу техники. Есть опасность дальнейшего обрушения здания. На данный момент известно о двух погибших и семи пострадавших в результате происшествия.