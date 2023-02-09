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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

В Омской области проверят газовые сети после взрыва в Новосибирске

9 февраля 2023, 05:38
Фото: 1MI
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В региональном правительстве состоится внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Омской области планируют провести дополнительную проверку газового оборудования в многоквартирных домах. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Бурков после взрыва газа в пятиэтажном панельном доме в Новосибирске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Губернатор Омской области дал распоряжение министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона проверить соблюдение графиков проверок газовых сетей и оборудования. Государственной жилищной инспекции и администрации Омска поручено провести работу с управляющими компаниями, которые должны владеть ситуацией в домах, включая условия содержания внутридомовых газовых сетей», — рассказали в правительстве Омской области.

Сегодня в региональном правительстве состоится внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, взрыв газа в Новосибирске произошел сегодня, 9 февраля, в Заельцовском районе. В результате ЧП обрушился один из подъездов пятиэтажки. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от экстренных служб задействовали 473 человека и 131 единицу техники. Есть опасность дальнейшего обрушения здания. На данный момент известно о двух погибших и семи пострадавших в результате происшествия.

В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки
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#ЧП#Газоснабжение#Газовое оборудование#Омск#Омская область#Александр Бурков#Евгений Игишев
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