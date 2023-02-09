В Омской области проверят газовые сети после взрыва в Новосибирске

Напомним, взрыв газа в Новосибирске произошел сегодня, 9 февраля, в Заельцовском районе. В результате ЧП обрушился один из подъездов пятиэтажки. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от экстренных служб задействовали 473 человека и 131 единицу техники. Есть опасность дальнейшего обрушения здания. На данный момент известно о двух погибших и семи пострадавших в результате происшествия.