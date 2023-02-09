В Омском аэропорту приземлился самолет с Дмитрием Медведевым

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Омск прибыл зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Правительственный борт RSD744 приземлился в аэропорте им. Карбышева в 15:50 по омскому времени, как видно на сайте Flightradar.
Борт летел из Внуково в неопределенное место назначения. Напомним, Город55 вчера выяснил подробности о рабочем визите Дмитрия Медведева. Прилетел зампредседателя, чтобы побывать на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, а конкретно — на «Омском заводе транспортного машиностроения».
Визит Дмитрия Медведева продлится не более трех часов, политическая ситуация региона, по словам источника Города55, обсуждаться не будет.