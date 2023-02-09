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В Омском аэропорту приземлился самолет с Дмитрием Медведевым

9 февраля 2023, 09:59
Фото: 1MI
иллюстрация
Сбывшийся инсайд. Ту-204-300 прилетел из Внуково в Омск и зашел на посадку со стороны «Нефтяников».

В Омск прибыл зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Правительственный борт RSD744 приземлился в аэропорте им. Карбышева в 15:50 по омскому времени, как видно на сайте Flightradar.

Борт летел из Внуково в неопределенное место назначения. Напомним, Город55 вчера выяснил подробности о рабочем визите Дмитрия Медведева. Прилетел зампредседателя, чтобы побывать на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, а конкретно — на «Омском заводе транспортного машиностроения».

Визит Дмитрия Медведева продлится не более трех часов, политическая ситуация региона, по словам источника Города55, обсуждаться не будет.

Фото: скриншот сервиса Flightradar
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#Дарья Зыкова#Омск
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