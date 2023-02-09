В Омске еще один автобусный маршрут «подтянут» до уровня магистрального

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов выступил с заявлением, касающимся магистральных маршрутов. В Омске на данный момент 4 магистральных троллейбуса и 1 автобус № 22. С лета в разряд магистральных пообещали перевести и автобус № 33, которых ходит по кольцевому маршруту от ул. Бархатовой до ул. 3-й Железнодорожной. Чиновник сообщил, что на маршрут собираются поставить 20 новых больших автобусов, работающих на природном газе.
«Планируем заключить трехлетний контракт с перевозчиком на 33-й маршрут, так как он с лета станет магистральным», — прокомментировал Игорь Кожухов в горсовете.
Автобус № 33 будет ходить с 6 утра до 23 часов ночи. В часы пик интервал составит 10 минут.
Напомним, что недавно дептранс смягчил требования к автобусам на маршруте № 42 после жалобы в УФАС.