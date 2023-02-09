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Updated Сегодня, 07:35

В Омске еще один автобусный маршрут «подтянут» до уровня магистрального

9 февраля 2023, 07:35
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичам сообщили, что автобус № 33 будет ходить с 10-минутным интервалом.

Замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов выступил с заявлением, касающимся магистральных маршрутов. В Омске на данный момент 4 магистральных троллейбуса и 1 автобус № 22. С лета в разряд магистральных пообещали перевести и автобус № 33, которых ходит по кольцевому маршруту от ул. Бархатовой до ул. 3-й Железнодорожной. Чиновник сообщил, что на маршрут собираются поставить 20 новых больших автобусов, работающих на природном газе.

«Планируем заключить трехлетний контракт с перевозчиком на 33-й маршрут, так как он с лета станет магистральным», — прокомментировал Игорь Кожухов в горсовете.

Автобус № 33 будет ходить с 6 утра до 23 часов ночи. В часы пик интервал составит 10 минут.

Напомним, что недавно дептранс смягчил требования к автобусам на маршруте № 42 после жалобы в УФАС.

Омский дептранс смягчил требования к будущим автобусам на маршруте № 42
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#Дарья Зыкова#Омск#Городской Совет#Общественный транспорт#Автобусы#Магистральный маршрут#Мэрия#Город#Новости
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