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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В ночном пожаре на севере Омской области погиб 68-летний пенсионер

9 февраля 2023, 06:54
Фото: 1MI
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Причина трагедии пока не установлена.

В селе Большие Уки Омской области эксперты и силовики устанавливают все нюансы смертельного пожара, в котором погиб 68-летний мужчина.

«Ночью 7 февраля, около 23 часов загорелся частный дом на одной из улиц райцентра. При пожаре в строение был обнаружен труп мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Погибшим оказался хозяин дома. Причины смерти мужчины и возгорания пока не установлены. Назначены необходимые экспертизы.

#Василий Попов#ЧП#Смерть#Пожары#Пенсионеры#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Большеуковский район
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