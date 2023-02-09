В ночном пожаре на севере Омской области погиб 68-летний пенсионер

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
В селе Большие Уки Омской области эксперты и силовики устанавливают все нюансы смертельного пожара, в котором погиб 68-летний мужчина.
«Ночью 7 февраля, около 23 часов загорелся частный дом на одной из улиц райцентра. При пожаре в строение был обнаружен труп мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Погибшим оказался хозяин дома. Причины смерти мужчины и возгорания пока не установлены. Назначены необходимые экспертизы.