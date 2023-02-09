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Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

В Нижегородской области большая часть жителей имеет проблемы с лишним весом

Сегодня, 17:14
Данные о том, что в Нижегородской области свыше 75% населения страдает от избыточного веса, предоставил один из местных интернет-порталов. Он в свою очередь ссылается на информацию из Telegram, размещенную Давидом Мелик-Гусейновым, замглавы региона.

Заместитель губернатора области отметил, что у подавляющей части населения региона есть избыточный вес. Он подчеркнул, что при заболевании коронавирусом летальность у пациентов с ожирением возрастает в двенадцать раз, при этом их лечение значительно осложнено. Примерно такая же ситуация наблюдается и в случае иных заболеваний.

Мелик-Гусейнов убежден, что лишний вес появляется у граждан ввиду несбалансированного питания, нехватки двигательной активности, стрессовых ситуаций, дефицита сна и нездорового образа жизни в целом, пишет infox.ru.

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