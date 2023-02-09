В Нижегородской области большая часть жителей имеет проблемы с лишним весом

Заместитель губернатора области отметил, что у подавляющей части населения региона есть избыточный вес. Он подчеркнул, что при заболевании коронавирусом летальность у пациентов с ожирением возрастает в двенадцать раз, при этом их лечение значительно осложнено. Примерно такая же ситуация наблюдается и в случае иных заболеваний.