В Нижегородской области большая часть жителей имеет проблемы с лишним весом

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Заместитель губернатора области отметил, что у подавляющей части населения региона есть избыточный вес. Он подчеркнул, что при заболевании коронавирусом летальность у пациентов с ожирением возрастает в двенадцать раз, при этом их лечение значительно осложнено. Примерно такая же ситуация наблюдается и в случае иных заболеваний.
Мелик-Гусейнов убежден, что лишний вес появляется у граждан ввиду несбалансированного питания, нехватки двигательной активности, стрессовых ситуаций, дефицита сна и нездорового образа жизни в целом, пишет infox.ru.