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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Челябинске возле школы неизвестные избили подростка

Сегодня, 15:19
Сотрудники правоохранительных органов Челябинска расследуют обстоятельства инцидента с избиением несовершеннолетнего возле школы.

Согласно данным, предоставленным представителями пресс-службы российского регионального ГУ МВД, пострадавшему в результате драки потребовалась помощь медиков.

Сообщается, что в Челябинске несколько подростков забежали на территорию Образовательного центра №5, пишет Russian.rt.com.

Шестеро нападавших пытались догнать другого подростка, который при попытке уйти от погони вбежал в школьное здание. Когда сотрудники службы охраны бросились на помощь, подростки разбежались. Один из участников конфликта остался на месте, ему оказали медицинскую помощь в связи с кровотечением. Неизвестные подростки были вооружены битами, их лица скрывали балаклавы.

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