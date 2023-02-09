В Челябинске возле школы неизвестные избили подростка

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Согласно данным, предоставленным представителями пресс-службы российского регионального ГУ МВД, пострадавшему в результате драки потребовалась помощь медиков.
Сообщается, что в Челябинске несколько подростков забежали на территорию Образовательного центра №5, пишет Russian.rt.com.
Шестеро нападавших пытались догнать другого подростка, который при попытке уйти от погони вбежал в школьное здание. Когда сотрудники службы охраны бросились на помощь, подростки разбежались. Один из участников конфликта остался на месте, ему оказали медицинскую помощь в связи с кровотечением. Неизвестные подростки были вооружены битами, их лица скрывали балаклавы.