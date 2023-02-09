В Челябинске возле школы неизвестные избили подростка

Шестеро нападавших пытались догнать другого подростка, который при попытке уйти от погони вбежал в школьное здание. Когда сотрудники службы охраны бросились на помощь, подростки разбежались. Один из участников конфликта остался на месте, ему оказали медицинскую помощь в связи с кровотечением. Неизвестные подростки были вооружены битами, их лица скрывали балаклавы.