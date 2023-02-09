Установлена личность омички, упавшей с моста у G-Drive Арены

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В Омске силовики продолжают разбираться во всех обстоятельствах инцидента на мосту имени 60 лет ВЛКСМ, с которого утром 9 февраля упала девушка.
Как рассказал Городу55 источник в экстренных службах, все произошло на глазах свидетеля. Личность погибшей уже установлена: это 34-летняя жительница рабочего поселка Саргатское.
Как нам рассказали в СКР по Омской области, по факту смерти женщины уже проводится проверка.