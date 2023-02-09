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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Установлена личность омички, упавшей с моста у G-Drive Арены

9 февраля 2023, 08:31
Фото: Город55
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Погибшей оказалась жительница рабочего поселка Саргатское.

В Омске силовики продолжают разбираться во всех обстоятельствах инцидента на мосту имени 60 лет ВЛКСМ, с которого утром 9 февраля упала девушка.

Как рассказал Городу55 источник в экстренных службах, все произошло на глазах свидетеля. Личность погибшей уже установлена: это 34-летняя жительница рабочего поселка Саргатское.

Как нам рассказали в СКР по Омской области, по факту смерти женщины уже проводится проверка.

#Василий Попов#ЧП#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Саргатский район
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