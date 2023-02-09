Тренер омского «Авангарда» Кравец в сердцах пнул скамейку после проигрыша ЦСКА

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В Омске на G-Drive Арене завершился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, где местный «Авангард» принимал московский ЦСКА. Победу в овертайме праздновали гости со счетом 2:1.
Первый период начался не под диктовку хозяев льда: армейцы сразу после вбрасывания начали наседать на ворота Василия Демченко. На 9-й минуте в штрафной бокс у омичей отправился Корбэн Найт. «Ястребы» отбились, но уже через полторы минуты нападающий ЦСКА Павел Карнаухов буквально плечом открыл счет в этом матче. В ассистенты к нему записали Андрея Светлакова и Никиту Нестерова. На 12-й минуте встречи «Авангард» вновь проштрафился, – на этот раз отличился Семен Чистяков за толчок клюшкой. Омичи вновь выстояли и не без нервов доиграли этот отрезок до перерыва.
Второй период прошел в строгом и выдержанном хоккее, без обилия опасных моментов, хотя местами у ворот и гостей, и хозяев было очень горячо. Вот только до голов эта "горячесть" так и не довела.
Отметим, что после первого перерыва омичи стали играть куда более дисциплинировано, однако на закате второй двадцатиминутки «похулиганил» Дамир Шарипзянов и отправился на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой.
В заключительном отрезке игры омичи побежали, надавили, и пару – тройку раз были близки, чтобы сравнять счет, но не судьба, пока на скамейку не отправился Василий Демченко, которого сменили на шестого полевого. Только-только Василий вошел в калитку, как Арсений Грицюк сохранил для омичей шанс на овертайм. «Авангард» сравнялся за 1:43 до финальной сирены.
Казалось бы все, - спокойно доигрываем оставшееся время и уходим в дополнительное, ан нет, – за 44 секунды до завершения периода Дамир Шарипзянов повторил концовку прошлого отрезка игры и заработал 2 минуты за удар соперника клюшкой.
В итоге овертайм начался в формате 4:3, омичи отбились, но под слова диктора, что команда «Авангард» играет в полном составе в ворота Василия Демченко после броска Максима Мамина влетает вторая шайба.
Эффектную точку в этой встрече, пожалуй, поставил тренер омичей Михаил Кравец, который уходя в раздевалку в сердцах пнул скамейку.
Следующую игру «ястребы» проведут 11 февраля опять же на домашнем льду встречаясь с лидером Чемпионата петербургским СКА.