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Updated Сегодня, 16:38

Тренер омского «Авангарда» Кравец в сердцах пнул скамейку после проигрыша ЦСКА

9 февраля 2023, 16:37
Фото: ХК Авангард
Исход матча решился в овертайме, где отличился «армеец» Максим Мамин.

В Омске на G-Drive Арене завершился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, где местный «Авангард» принимал московский ЦСКА. Победу в овертайме праздновали гости со счетом 2:1.

Первый период начался не под диктовку хозяев льда: армейцы сразу после вбрасывания начали наседать на ворота Василия Демченко.  На 9-й минуте в штрафной бокс у омичей отправился Корбэн Найт. «Ястребы» отбились, но уже через полторы минуты нападающий ЦСКА Павел Карнаухов буквально плечом открыл счет в этом матче. В ассистенты к нему записали Андрея Светлакова и Никиту Нестерова. На 12-й минуте встречи «Авангард» вновь проштрафился, – на этот раз отличился Семен Чистяков за толчок клюшкой.  Омичи вновь выстояли и не без нервов доиграли этот отрезок до перерыва.

Второй период прошел в строгом и выдержанном хоккее, без обилия опасных моментов, хотя местами у ворот и гостей, и хозяев было очень горячо. Вот только до голов эта "горячесть" так и не довела.

Отметим, что после первого перерыва омичи стали играть куда более дисциплинировано, однако на закате второй двадцатиминутки «похулиганил» Дамир Шарипзянов и отправился на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой.

В заключительном отрезке игры омичи побежали, надавили, и пару – тройку раз были близки, чтобы сравнять счет, но не судьба, пока на скамейку не отправился Василий Демченко, которого сменили на шестого полевого. Только-только Василий вошел в калитку, как Арсений Грицюк сохранил для омичей шанс на овертайм. «Авангард» сравнялся за 1:43 до финальной сирены.

Казалось бы все, - спокойно доигрываем оставшееся время и уходим в дополнительное, ан нет, – за 44 секунды до завершения периода Дамир Шарипзянов повторил концовку прошлого отрезка игры и заработал 2 минуты за удар соперника клюшкой.

В итоге овертайм начался в формате 4:3, омичи отбились, но под слова диктора, что команда «Авангард» играет в полном составе в ворота Василия Демченко после броска Максима Мамина влетает вторая шайба.

Эффектную точку в этой встрече, пожалуй, поставил тренер омичей Михаил Кравец, который уходя в раздевалку в сердцах пнул скамейку.

Следующую игру «ястребы» проведут 11 февраля опять же на домашнем льду встречаясь с лидером Чемпионата петербургским СКА.

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