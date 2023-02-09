Тренер омского «Авангарда» Кравец в сердцах пнул скамейку после проигрыша ЦСКА

Первый период начался не под диктовку хозяев льда: армейцы сразу после вбрасывания начали наседать на ворота Василия Демченко. На 9-й минуте в штрафной бокс у омичей отправился Корбэн Найт. «Ястребы» отбились, но уже через полторы минуты нападающий ЦСКА Павел Карнаухов буквально плечом открыл счет в этом матче. В ассистенты к нему записали Андрея Светлакова и Никиту Нестерова. На 12-й минуте встречи «Авангард» вновь проштрафился, – на этот раз отличился Семен Чистяков за толчок клюшкой. Омичи вновь выстояли и не без нервов доиграли этот отрезок до перерыва.