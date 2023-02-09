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«Титан-Агро» возглавил фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве

9 февраля 2023, 06:30
Фото: Properm / 1MI
Александр Печерский, возглавлявший одну из фирм депутата-банкрота Головачева, теперь работает на Сутягинского.

Сбылся один из инсайдов Города55. Еще 30 января мы писали о том, что руководящую должность в «Титан-Агро» может возглавить Александр Печерский, известный как руководитель в 2015–2017 годах АО «Группа Синергия», — и теперь выяснилось, что он стал генеральным директором компании.

Напомним: «Синергия» принадлежала депутату Законодательного собрания Омской области Сергею Головачеву. Именно под руководством Печерского эта фирма вложилась в пермский свинокомплекс. Она обещала инвестировать в общей сложности 8 млрд рублей и увеличить поголовье свиней с 13 тысяч до 150, но что-то пошло не так. Две дочерних компании, ООО «Свинокомплекс Пермский» и ООО ТЗК «Синергия», обанкротились, сама «Группа Синергия» не ведет никакую хозяйственную деятельность, Головачев обанкротился как физическое лицо. Известно, что пермские силовики возбудили уголовное дело в связи с данными о том, что банкротство свинокомплекса было преднамеренным.

Александр Печерский связан и с другими бизнес-проектами. Так, он был членом коллегиального исполнительного органа птицефабрики «Сибирская», «Омского бекона», Лузинского комбикормового завода.

Теперь Печерский руководит одним из главных бизнес-активов Михаила Сутягинского. Его предшественником в качестве гендиректора «Титан-Агро» был Олег Грабарь, занимавший этот пост с мая 2017 года. Грабарь остается гендиректором еще одной компании Сутягинского, ООО «МТХ», которое производит неорганические химические вещества.

 

Источник: замдиректора «Титан-Агро» попытается восстановиться на работе через суд
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#Николай Эйхвальд#Титан-Агро#Экономика#Александр Печерский
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