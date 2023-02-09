«Титан-Агро» возглавил фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Сбылся один из инсайдов Города55. Еще 30 января мы писали о том, что руководящую должность в «Титан-Агро» может возглавить Александр Печерский, известный как руководитель в 2015–2017 годах АО «Группа Синергия», — и теперь выяснилось, что он стал генеральным директором компании.
Напомним: «Синергия» принадлежала депутату Законодательного собрания Омской области Сергею Головачеву. Именно под руководством Печерского эта фирма вложилась в пермский свинокомплекс. Она обещала инвестировать в общей сложности 8 млрд рублей и увеличить поголовье свиней с 13 тысяч до 150, но что-то пошло не так. Две дочерних компании, ООО «Свинокомплекс Пермский» и ООО ТЗК «Синергия», обанкротились, сама «Группа Синергия» не ведет никакую хозяйственную деятельность, Головачев обанкротился как физическое лицо. Известно, что пермские силовики возбудили уголовное дело в связи с данными о том, что банкротство свинокомплекса было преднамеренным.
Александр Печерский связан и с другими бизнес-проектами. Так, он был членом коллегиального исполнительного органа птицефабрики «Сибирская», «Омского бекона», Лузинского комбикормового завода.
Теперь Печерский руководит одним из главных бизнес-активов Михаила Сутягинского. Его предшественником в качестве гендиректора «Титан-Агро» был Олег Грабарь, занимавший этот пост с мая 2017 года. Грабарь остается гендиректором еще одной компании Сутягинского, ООО «МТХ», которое производит неорганические химические вещества.